<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito del progetto che nel 2025 ha visto protagonista il Circolo Culturale Nuraghe ‘Pinuccio Sciola’ di incontro fra le comunità di Fiorano, Maranello, Ardara e Burgos, con il finanziamento dell’Assessorato del lavoro della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio della Federazione Associazioni Sarde in Italia, è stato sottoscritto un patto di amicizia fra le amministrazioni di Fiorano Modenese e di Maranello con il comune sassarese di Ardara, nel cuore del Logudoro, oggi di 600 abitanti, ma con una storia importante, fra l’XI e il XII secolo residenza privilegiata dei Giudici di Torres che vi costruirono un palazzo regis e la cappella palatina di Santa Maria del Regno, dove, fra tesori d’arte, è sepolta la Regina Adelasia di Torres, ultima sovrana del giudicato, morta intorno al 1259.

L’importanza artistica, storica e religiosa della basilica di Ardara, conosciuta anche come il Duomo Nero, uno dei più straordinari monumenti dell’architettura romanica sarda e l’uguale importanza della Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, è stata occasione per creare un legame fra le due comunità parrocchiali e la diocesi di Ozieri.

Un rapporto di amicizia è stato anche stretto fra l’associazione sportiva Libertas Fiorano e il Gruppo Sportivo Ardara,

Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo 2026 una delegazione di Ardara è a Fiorano e Maranello, per rinnovare il patto di amicizia; composta dal sindaco di Ardara Francesco Dui e dall’assessore Rossano Baracca, dal vescovo di Ozieri mons. Corrado Melis e dal parroco don Paolo Apeddu.

Nel corso del week-end che consentirà alla delegazione di visitare il territorio, due sono i momenti ‘ufficiali’: sabato 14 marzo, alle ore 19, sarà ospitata dal Circolo Nuraghe; domenica 15 marzo, alle ore 17 sul Santuario ci sarà l’incontro tra le autorità e la delegazione sarda e, sul sagrato, i saluti istituzionali. Seguirà alla 17.30 la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Corrado Melis, in occasione della ‘Festa del ginepro’, che ricorda il Miracolo del fuoco del 1670.