È considerata una delle compagnie simbolo del folklore argentino quella dei Los Potros Malambo, ospite della Stagione di Danza del Teatro Celebrazioni di Bologna con l’ultima produzione Freedom – The power of wild instinct, in programma domenica 15 marzo alle ore 17.30.

Sotto la direzione artistica e le coreografie dei fratelli Javier e Isaac Gardella, e la regia firmata insieme a Ignacio González Cano, lo spettacolo è un viaggio ritmico travolgente scandito da zapateados e cepillados. Il malambo, infatti, è la danza simbolo dei Gauchos argentini, una sfida di abilità che prende vita tra il suono dei tamburi e l’uso coreografico di boleadoras e ponchos.

Elevando il malambo a linguaggio contemporaneo e superando i confini del folklore, i fratelli Gardella si consacrano maestri della contaminazione tra antico e moderno, riscuotendo successi in tutto il mondo.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it