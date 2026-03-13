<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Prosegue Viral Voices – incontri di attualità e cultura per giovani curiosi, la rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola che invita il pubblico, e in particolare le nuove generazioni, a confrontarsi con le grandi trasformazioni del nostro tempo attraverso il dialogo con protagonisti della cultura, della ricerca e dell’innovazione.

Il prossimo appuntamento, penultimo incontro dell’edizione in corso, si terrà lunedì 16 marzo alle ore 20.30 a Palazzo Sersanti (Piazza Matteotti 8, Imola) e vedrà come ospite Fabio Ferrari, imprenditore e divulgatore nel campo dell’intelligenza artificiale.

L’incontro sarà dedicato a una domanda centrale per comprendere il presente: in che modo pensano gli esseri umani e come funzionano, invece, i sistemi di intelligenza artificiale. Se il pensiero umano tende a muoversi secondo logiche deterministiche, gli algoritmi che stanno alla base delle tecnologie digitali operano spesso secondo modelli probabilistici o stocastici, capaci di individuare correlazioni e connessioni non sempre evidenti al ragionamento umano.

Attraverso esempi concreti – dai motori di ricerca agli algoritmi che alimentano piattaforme come ChatGPT e i social network – l’incontro offrirà al pubblico l’occasione di esplorare il dialogo tra queste due forme di pensiero e di comprendere meglio il ruolo crescente che l’intelligenza artificiale sta assumendo nella nostra vita quotidiana.

Fabio Ferrari, laureato in Ingegneria e Dottore di Ricerca, nel 2013 ha lasciato la carriera accademica come ricercatore universitario per fondare Ammagamma, società specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare i processi decisionali e organizzativi delle imprese. Accanto all’attività tecnologica, dal 2016 Ammagamma promuove programmi educativi rivolti alle imprese e alle scuole, con l’obiettivo di favorire una comprensione critica dell’intelligenza artificiale e dei suoi possibili impatti sulla società.

La serata sarà condotta da Giacomo Cascone e offrirà uno spazio di confronto aperto, pensato in particolare per i giovani, per approfondire le logiche che guidano le tecnologie digitali e riflettere sulle opportunità e sulle responsabilità che esse comportano.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite il sito della Fondazione.

Lunedì 16 marzo – ore 20.30

Palazzo Sersanti – Piazza Matteotti 8, Imola

Prenotazioni: https://fondazionecrimola.it/news/intelligenza-artificiale-e-pensiero-umano-fabio-ferrari-opsite-di-viral-voices/