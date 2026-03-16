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Stamattina il Sacrario dei Partigiani in Piazza del Nettuno è stato aperto per effettuare una serie di interventi: oltre alla manutenzione ordinaria (pulizia dei vetri e delle formelle delle immagini dei partigiani già presenti), sono state sostituite tre formelle di ceramica che non riportavano l’effige del caduto, con altrettante provviste di fotografia.

Le foto sono quelle di Teodosio Toni, Mario Bonamico e Gioacchino Matinella.

La fotografia di Teodosio Toni proviene dal Comune di Solarolo, quella di Mario Bonamico dall’Università di Siena e quella di Gioacchino Matinella è stata fornita da un suo discendente che vive in Sicilia.

Nell’occasione sono state anche aggiornate le immagini dei caduti con Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria, poiché in quelle già presenti non c’era alcun segno distintivo. È stata quindi apposta una banda dorata in alto a sinistra della foto per indicare l’onorificenza ricevuta: in totale sono state aggiornate 11 immagini.