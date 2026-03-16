Dopo la pubblicazione, a sorpresa, dell’album Caramé (Latarma Records/Distribuzione ADA Music Italy lo scorso 16 ottobre, Angelina Mango annuncia NINA CANTA NEI TEATRI, un tour teatrale quasi necessario, per proseguire un percorso di condivisione e sincerità condiviso con il pubblico, che toccherà le principali città italiane, tra cui Bologna al Teatro EuropAuditorium il 18 marzo 2026.
Un live senza filtri, suonato, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro.
Angelina è già al lavoro per studiare arrangiamenti, scaletta e momenti speciali di questo tour che esplorerà il mondo di Nina, con la musica sempre al centro tra momenti intimi o condivisi con una superband, sempre all’insegna della sincerità, a stretto contatto con il suo pubblico, senza barriere.
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