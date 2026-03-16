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‘Odiario’, il nuovo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov va in scena mercoledì 18 marzo (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

Con la sua consueta graffiante ironia, reduce dal successo di ‘Fiabafobia’ e ‘Alimentire’, l’autrice e performer racconta, questa volta, l’adolescenza e il crudele percorso che porta al diventare grandi attraverso il grande protagonista di tutti i nostri sfoghi: il diario.

Dopo aver visto Delirious, lo storico spettacolo girato al DAR Constitution Hall in Washington che nel 1983 rese celebre Eddie Murphy, Arianna ha deciso di scrivere questo nuovo monologo dedicato ai ricordi attingendo direttamente dai suoi diari segreti, scritti dal 1993 fino ad oggi. Una rosa di aneddoti personali che vanno dall’incidente in auto con Riccardo Schicchi alle monumentali delusioni amorose delle medie per le quali il sentimento di rivalsa permane negli anni violentissimo, almeno fino a quando non incontra l’amato invecchiato e distrutto dalla vita. Un’esilarante carrellata, insomma, di piccole battaglie e grandi grandi imbarazzi, di tutto ciò che si deve subire per poter finalmente dire di essere adulti, ricordandosi però di mantenere ben segreto il bizzarro processo con cui lo si è diventati.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it