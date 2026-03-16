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Nel primo pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo è intervenuta sulla SS12 Nuova Estense a Torre Maina di Maranello, in direzione Pavullo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Una delle persone coinvolte nell’impatto era rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo.

Il personale Vigili del Fuoco ha operato con cesoie e divaricatori idraulici per estricare il ferito, garantendo l’accesso in sicurezza ai sanitari.

A seguito dello scontro, uno dei veicoli ha riportato un principio di incendio, prontamente estinto dai Vigili del Fuoco prima che le fiamme potessero propagarsi al resto della vettura o alla vegetazione circostante.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118 per le cure mediche e il trasporto dei feriti in ospedale. Presenti inoltre le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e i rilievi necessari a determinare la dinamica del sinistro.