<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Venerdì 18 marzo, nella sala del Consiglio del municipio di Albinea, alle ore 21, si terrà la presentazione del progetto Jaima Tenda con la proiezione di un video e alcune testimonianze.

Si tratta dell’accoglienza per i piccoli sahrawi che arriveranno ad Albinea in estate e che hanno bisogno di una famiglia che li ospiti.

Le famiglie interessate a ospitare un bimbo o una bimba e che vogliono collaborare concretamente all’iniziativa possono contattare Elisa Bonacini (Comune di Albinea) al numero 333.4866470 o scrivere a e.bonacini@comune.albinea.re.it

IL PROGETTO

Il progetto prevede l’accoglienza in famiglia, durante tre settimane di luglio, di bambini profughi provenienti dal sud-ovest dell’Algeria, a causa del conflitto nel Sahara occidentale. I bambini che ogni anno vengono accolti hanno un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni e vengono accompagnati da un adulto Sahrawi.

Il soggiorno non è una semplice vacanza, ma consente loro di vivere esperienze e opportunità importanti, altrimenti precluse dalla difficile vita nei campi dei rifugiati: una migliore alimentazione, la possibilità di sottoporsi a controlli medici, la possibilità di conoscere un diverso ambiente.

Durante la permanenza in famiglia i bambini saranno inseriti nei campi gioco estivi comunali per favorire l’incontro e la conoscenza con coetanei locali.