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Giornata nera per gli autobus a Bologna, dopo l’incidente avvenuto nella prima mattinata sulla via Emilia a San Lazzaro, una persona è stata investita a Bologna ed è in gravi condizioni. Si tratta di una signora di 53 anni, che poco dopo le 9 è finita sotto la ruota posteriore di un mezzo snodato in via Ugo Bassi, vicino alla pensilina della fermata. La donna è stata estratta da sotto l’autobus a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco ed è stata trasportata in codice tre all’ospedale Maggiore. La Polizia locale ha proceduto ai rilievi per stabilire le dinamiche del sinistro.

(fonte e immagine Agenzia DIRE)