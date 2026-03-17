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Questa mattina alle 7.30, sulla SS9 – via Emilia a San Lazzaro di Savena, il conducente di un autobus di linea ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa contro un palazzo. A seguito dello scontro, cinque persone sono rimaste ferite.

Pare che l’autista abbia avuto un malore e per questo l’autobus ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro il muro di un palazzo, per poi fermarsi in una piccola area verde pubblica sulla strada. A bordo c’erano 15 persone, di cui tre sono stati medicati e trasportati in ospedale in codice uno, insieme a un passante. L’autista, che ha perso conoscenza ed è stato estratto a forza dall’abitacolo, è stato soccorso e portato al Pronto soccorso in codice due.

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Bologna ha prestato soccorso ai coinvolti, collaborando con i sanitari del 118 per l’assistenza medica. Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla verifica della stabilità della struttura interessata dall’impatto.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.