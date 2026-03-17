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Tutte le opportunità per imprese, startup e ricercatori offerte dal programma European innovation council (Eic) di Horizon Europe, misura che punta a finanziare ricerche potenzialmente traducibili in innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e progetti ad alto rischio ed alto rendimento in settori deep tech e critici per l’Unione europea.

È questa l’iniziativa che si svolgerà domani, mercoledì 18 marzo a partire dalle 9.30, a Bologna presso il Dama Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione, è organizzata da Art-ER in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e Invitalia, nell’ambito delle attività dello sportello Apre Emilia-Romagna e della rete Enterprise Europe.

Direttamente dalla voce di esperti e con le testimonianze di alcuni ricercatori e imprese che hanno già partecipato al programma Eic, saranno illustrate le opportunità di finanziamento per stimolare e supportare l’innovazione di imprese, startup e ricercatori europei. La Commissione europea per il Programma di lavoro 2026, in particolare, destina 1,4 miliardi di euro a enti di ricerca e imprese innovative che possono essere supportate attraverso sovvenzioni, investimenti e servizi dedicati nelle loro attività.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione online a questo link.