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Si aggirava nella mattinata di sabato scorso con fare sospetto lungo via Oberdan seguendo un gruppo di turisti. L’atteggiamento non è però sfuggito agli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, impegnati in un servizio di controllo del centro storico in abiti civili e che hanno focalizzato l’attenzione sul comportamento dell’uomo. Poco dopo infatti, il soggetto adocchiato ha afferrato due collane dal collo di una turista turca strappandole e causando escoriazioni alla donna, continuando poi la sua azione con la fuga e urtando anche alcuni passanti.

Gli agenti, aiutati da altri colleghi arrivati in supporto, si sono messi prontamente all’inseguimento riuscendo a fermarlo con non poche difficoltà, dal momento che l’uomo ha opposto una forte resistenza. Accompagnato negli uffici per l’identificazione, quello che si è poi rivelato un ventitreenne, è stato arrestato per il reato di rapina in attesa del processo per direttissima che si è tenuto questa mattina. Le due collane, per il valore di circa mille euro, sono state restituite alla legittima proprietaria.

L’esito del processo ha poi confermato l’arresto e il ventitreenne è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora a Bologna.