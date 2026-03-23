<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Martedì 24 marzo 2026, dalle ore 16.30 alle 19.30, presso la Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio si terrà l’incontro pubblico “Dipendenze e violenza di genere: primi passi per capire il fenomeno” promosso dal Comune in collaborazione con la Casa delle donne per non subire violenza.

L’evento mira a offrire strumenti di comprensione e approfondimento su un fenomeno complesso e spesso invisibile, attraverso la partecipazione di esperte ed esperti del settore, con contributi istituzionali, testimonianze e approfondimenti multidisciplinari.

PROGRAMMA

Saluti di apertura

Matilde Madrid, Assessora al Welfare e salute

Susanna Zaccaria, Presidente Casa delle donne per non subire violenza

Performance introduttiva

Tita Ruggeri, attrice e regista

Relazione

Fulvia Prever, psicoterapeuta familiare, specialista in dipendenze con focus al femminile, Responsabile Scientifico Dipendenze – SUNNCOOP e Presidente Fondazione Varenna

Interventi

Marialuisa Grech, Direttrice UOC Dipendenze Patologiche AUSL Bologna

Marco Falconieri, educatore professionale presso La Carovana Società Cooperativa Sociale

Giulia Nanni, Responsabile settore accoglienza Casa delle donne per non subire violenza