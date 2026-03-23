Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto tra lo svincolo 2 e 4, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;

per la chiusura dell’allacciamento dal Ramo Verde sulla Tangenziale, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso San Lazzaro di Savena.

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Sull’allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa, per chi proviene da Modena, l’immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.






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