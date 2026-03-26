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La 7° edizione dell’Emilia-Romagna Bike Trail prenderà il via venerdì 1 maggio 2026, dal Camping Club del Sole di Bologna per arrivare a Riccione. Quattro percorsi completamente diversi, per scoprire le meraviglie del territorio emiliano-romagnolo pedalando su sentieri collinari, strade ghiaiate, oasi lagunari e borghi storici fino ad arrivare al mare.

L’evento cicloturistico è organizzato dai Regaz della Polisportiva Villafontana, in collaborazione con i Comuni di Medicina, Riccione, Tredozio, Bertinoro e Castel S. Pietro Terme, e riceve il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Città Metropolitana di Bologna e del Nuovo Circondario Imolese.

Per vivere quest’avventura in sella alla propria bici, i partecipanti potranno scegliere uno dei quattro percorsi tracciati, diversi in termini di chilometraggio e dislivello: Adventure, Classic, Flat e Road.

L’evento non è competitivo: nessun cronometro né limiti di tempo. Ogni ciclista potrà vivere l’esperienza in totale autonomia, scegliendo liberamente soste e ritmo, con l’unico obiettivo di esplorare il territorio e mettersi alla prova.

Quest’anno è inclusa anche la traccia gravel di ritorno per tutti gli iscritti, con la possibilità di scegliere se tornare in bici per sentieri pianeggianti o in autonomia. Infatti, i tanti collegamenti in treno tra Bologna e Riccione, permettono di tornare al punto di partenza in totale comodità.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile 2026 tramite il sito www.emiliaromagnabiketrail.it; per informazioni info@emiliaromagnabiketrail.it

La partenza è programmata per le ore 8:00 di venerdì 1 maggio 2026 dal Bologna Easy Camping Village Club del Sole. I percorsi prevedono il passaggio in Piazza Maggiore e al Santuario di San Luca, una delle salite più iconiche di Bologna, per poi continuare in sella alla propria bicicletta alla scoperta delle bellezze di questa Regione.

Il punto di arrivo a Riccione sarà presso il Riccione Easy Camping Village Club del Sole, dove lo staff coronerà i partecipanti con una buona birra artigianale offerta dallo sponsor.

Inoltre, in un’ottica di valorizzazione del territorio, la tappa ristoro sarà a Castel S. Pietro Terme (Parco lungofiume – Sala Scout), dove sarà offerto un pranzo con prodotti tipici locali.

Con il pacco gara sarà consegnata la mappa dove apporre ad ogni checkpoint il timbro con la sigla ERBT; un modo per portarsi a casa un ricordo della sfida che si è appena compiuta! I Base Camp e checkpoint sono punti strategici, perché offrono un posto dove poter riposare, mangiare, utilizzare servizi e docce per poi ripartire.

L’edizione ERBT 2026 si è arricchita di nuove collaborazioni. Al già consolidato supporto di: Comune di Riccione e Assessore allo Sport Simone Imola; Comune di Medicina e Sindaco Matteo Montanari; Comune di Tredozio, Sindaco Giovanni Ravagli e Pro Loco; nonché Comune di Bagno di Romagna, Sindaco Enrico Spighi, Polisportiva San Piero e CSI di Cesena, si sono aggiunti i Comuni di Bertinoro e Castel S. Pietro Terme, Sindaca Francesca Marchetti.

Stefano Romualdi, bikepacker da ultra distanze di livello internazionale e fondatore ERBT: «La passione ci spinge sempre verso nuove strade da esplorare ed è proprio questo lo spirito dell’Emilia-Romagna Bike Trail. Un evento che continua a crescere, sia per partecipazione che per qualità, senza mai perdere la propria essenza. Infatti, le quattro tracce sono studiate per accogliere ogni tipo di ciclista: da chi desidera mettersi alla prova per la prima volta fino agli atleti più esperti. Tutti uniti da un’unica grande avventura alla scoperta della cultura, dei paesaggi e dei sapori unici della nostra regione. L’iniziativa si arricchisce grazie a nuove collaborazioni con enti e sponsor, che contribuiscono a migliorare l’esperienza. L’ERBT crea una comunità di appassionati pronta a condividere emozioni lungo ogni chilometro percorso».

Roberta Frisoni, Assessora allo Sport e Turismo della Regione Emilia-Romagna: «L’Emilia-Romagna è una terra da vivere e attraversare, non solo da visitare. Iniziative come l’Emilia-Romagna Bike Trail interpretano perfettamente un modo nuovo di fare turismo, sempre più legato all’esperienza, alla scoperta lenta e alla relazione con i territori. Il bikepacking consente di unire sport, natura e cultura, attraversando borghi, paesaggi e comunità in modo autentico e restituendo valore anche alle aree meno conosciute. Il turismo outdoor e sportivo rappresenta oggi uno degli ambiti più dinamici per lo sviluppo turistico regionale, per la sua capacità di coniugare qualità dell’esperienza, sostenibilità e valorizzazione diffusa dei territori. In questo quadro, il cicloturismo si conferma una delle direttrici più significative, anche in relazione a una domanda in costante evoluzione, attenta a forme di fruizione più lente e consapevoli. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il posizionamento dell’Emilia-Romagna come destinazione capace di offrire esperienze autentiche, accessibili e integrate, valorizzando l’equilibrio tra costa ed entroterra e la ricchezza delle identità locali».

Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione: «L’Emilia-Romagna Bike Trail si conferma un’iniziativa di grande valore cicloturistico, capace di coniugare sport, benessere, mobilità dolce e scoperta del nostro territorio. Un evento che promuove il turismo in bikepacking, sempre più apprezzato da appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Come ogni anno, Riccione è pronta ad accogliere i partecipanti celebrando non solo il traguardo sportivo ma anche lo spirito di condivisione che caratterizza questa esperienza. La nostra città ospita grandi manifestazioni nazionali e internazionali, così come numerosi eventi amatoriali, confermandosi punto di riferimento per il mondo delle due ruote. Accogliere l’ERBT significa rafforzare questa identità e ribadire il nostro impegno verso la sostenibilità, portando avanti importanti progetti di riqualificazione urbana, con particolare attenzione alla mobilità dolce: dal potenziamento delle piste ciclabili al miglioramento della sicurezza stradale, fino a una visione complessiva della città sempre più verde, accessibile e a misura di ciclista e cittadino».

Matteo Montanari, Sindaco del Comune di Medicina: «L’Emilia-Romagna Bike Trail è una splendida occasione per conoscere, in sella alla propria bicicletta, le bellezze della nostra Regione. Giunto alla 7° edizione, rispetta le aspettative, cresce il numero dei partecipanti e i tracciati si rinnovano. Si conferma un’iniziativa unica, grazie alla fondamentale organizzazione dei Regaz della Polisportiva Villafontana che sono la forza motrice di questo evento. Il loro impegno e supporto contribuiscono a rendere possibile, ogni anno, questa straordinaria avventura. L’ERBT non è solo un evento sportivo, ma un progetto che valorizza il territorio e promuove un turismo sostenibile, inclusivo e accessibile a tutti».

Francesca Marchetti, Sindaca del Comune di Castel San Pietro Terme: «Siamo davvero entusiasti di entrare a far parte dell’Emilia-Romagna Bike Trail, un evento che unisce territori e comunità nel segno dello sport, della sostenibilità e della scoperta. Per Castel San Pietro Terme è un’opportunità importante: siamo una Città Slow, attenta al vivere sano e alla qualità della vita, e accogliere i partecipanti significa raccontare tutto questo attraverso il nostro territorio, le sue eccellenze e la sua autenticità. Crediamo molto in iniziative come questa, che generano valore e promuovono un turismo lento e consapevole. Siamo pronti ad accogliere i ciclisti con energia e con il calore della nostra comunità».