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Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero e da avviare nell’anno 2026.

Il servizio civile universale è un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni per vivere un’esperienza di crescita personale e professionale, che consente loro di crescere, mettersi alla prova e acquisire competenze utili per il loro futuro; offre la possibilità di conoscere da vicino il mondo della disabilità visiva, sviluppando sensibilità, responsabilità e capacità relazionali; consente di svolgere un’attività concreta a favore della nostra comunità, diventando un punto di riferimento per soci, famiglie e attività associative.

È possibile svolgere questo percorso anche insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Bologna che mette a disposizione 15 posizioni per giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti, di cui tre per giovani con minori opportunità, che desiderino vivere un’esperienza educativa e professionale al fianco dei disabili visivi.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domande On Line), https://domandaonline.serviziocivile.it. Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso dello Spid (per informazioni: www.agid.gov.it). È inoltre opportuno allegare un curriculum vitae e copia dei titoli posseduti (se non in possesso è necessario fornire un’autocertificazione con allegato il documento di identità).

Il Servizio Civile avrà una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a 519,47 euro. Durante questo periodo, i volontari saranno coinvolti in attività di accompagnamento per visite mediche, shopping e passeggiate, supporto ad attività istituzionali sia in città che fuori città, servizi di lettura di giornali e libri e attività di segreteria e organizzazione. Si tratta di esperienze che permettono di sviluppare competenze trasversali e una maggiore consapevolezza del valore del lavoro sociale.

Le selezioni. Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari e i calendari verranno pubblicati sul sito della Presidenza Nazionale www.uici.it

Per informazioni, Uici Bologna Via dell’Oro1 – 40124 mail: uicbo@uici.it – Telefono: 051 580102 – 3931811970 Sito internet: www.uicibologna.it