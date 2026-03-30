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Al mattino cielo nuvoloso sul settore centro-orientale con deboli precipitazioni residue in esaurimento già nella prima mattinata, nevose sopra i 900 metri; irregolarmente nuvoloso per il resto della giornata con isolati fenomeni lungo le aree appenniniche.

Temperature minime comprese tra 3 e 6 gradi, qualche grado in più sulla costa riminese; massime tra i 12 gradi della costa meridionale e 15 gradi delle aree di pianura. Venti moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sino a forti da nord-est su mare, costa e rilievi. Temporaneamente e localmente i rinforzi potranno interessare anche la pianura. Mare molto mosso, agitato al largo.

(Arpae)