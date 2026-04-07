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Sabato 11 e domenica 12 aprile Villa Putte, edificio settecentesco situato in via Ponte Albano, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, riapre le porte alla cittadinanza e verrà ufficialmente inaugurata a conclusione di un progetto di rilancio e riqualificazione curato da Music Factory, associazione culturale Le Nuvole e Groove Factory Recording Studio: tre realtà che si sono aggiudicate il bando promosso dal Comune di Sasso Marconi per l’utilizzo degli spazi al piano terra della struttura, realizzando una moderna e funzionale scuola di musica attrezzata con sala prove, studio di registrazione e uno spazio polifunzionale dove organizzare incontri, attività ricreative, momenti di gioco e condivisione.

Un intervento che punta a trasformare un luogo storicamente deputato all’arte e alla cultura come Villa Putte – un tempo di proprietà del Conservatorio femminile di Santa Croce e più recentemente sede della scuola di Musica, Arte e Spettacolo “G. Torelli” – in un polo culturale e musicale che si candida a diventare il cuore pulsante della creatività giovanile e del territorio.

Il weekend dell’11-12 aprile sarà interamente dedicato alla scoperta degli spazi della Villa e delle nuove proposte di attività, con un ricco programma di appuntamenti che spaziano dalla musica classica al rock, dalla psicologia della musica alla storia locale.

Il Programma del week-end

Sabato 11 Aprile – Le celebrazioni iniziano alle ore 16:00 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, seguito da un aperitivo di benvenuto. Dalle 17:00, i visitatori potranno assistere alle prove aperte nelle nuove Sale Prova, dando un primo sguardo ai servizi offerti alle band locali. Nel tardo pomeriggio (18:00 – 19:30), la masterclass “Chi siamo nella musica?“, curata dalla psicologa Eleonora Ventura e dalla musicista Martina Spertino, esplorerà il legame profondo tra identità e arte. In serata (h 20:30) esibizione del coro AcCanto al Sasso diretto da Silvia Vacchi e, a seguire (h 21:00), Jam Session Open Stage con palco aperto a tutti i musicisti che vorranno condividere il proprio talento.

Domenica 12 Aprile – La giornata si apre alle 9:50 con una visita guidata a cura del Gruppo Studi Progetto 10 Righe, occasione per ripercorrere la storia della Villa dalle origini ai giorni nostri, e riscoprire la tradizione delle “putte” di Santa Croce e delle “zitelle” del Baraccano. Alle 11:00, esibizione dell’Orchestra Junior L’Oro del Reno, diretta dal M° Michela Tintoni: un concerto che avrà come protagonisti i giovani talenti del territorio. Il pomeriggio sarà dedicato alla formazione tecnica con una masterclass per chitarristi sulla pedaliera digitale TANK-G con Daniele Bellato (ore 17:00). L’evento si concluderà alle 18:30 con la presentazione del progetto internazionale “SassoRock Exchange”, a cura di Associazione per il Gemellaggio G. Marconi e Music Factory.

Un progetto per la comunità

Coordinato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cultura del Comune di Sasso Marconi, con il supporto operativo di Music Factory, dell’associazione culturale Le Nuvole e di Groove Factory Recording Studio, che si occuperanno della gestione degli spazi e della programmazione delle attività. Il progetto di rilancio di Villa Putte coinvolge anche altre associazione locali (una ventina di realtà che lavoreranno insieme ai gestori per promuovere iniziative basate soprattutto sul coinvolgimento dei giovani), rappresentando un investimento strategico sulle politiche giovanili e sulla cultura come strumento di aggregazione sociale.