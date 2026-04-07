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Dopo il successo dello spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, Mauro Repetto torna in teatro con “Ho trovato Spider Woman”. Il 12 aprile alle 21:00 Repetto sarà al Teatro ‘De Andrè’ di Casalgrande.

Con la sua spontaneità e le sue doti canore ed attoriali, Mauro conquista sempre ogni genere di pubblico, arrivando trasversalmente a quattro generazioni.

Dopo aver narrato la storia degli 883 con il primo spettacolo, “Ho trovato Spider Woman” racconta il passaggio dall’eroe maschile di ieri alla supereroina di oggi, capace di tessere nuove storie e nuove emozioni.

Sul palco questa volta ci sono Mauro Repetto e Monica De Bonis (Spider Woman) in un confronto tragicomico uomo-donna. Tra canzoni inedite e cover, raccontano la storia di una coppia che è poi la storia dei superpoteri di ogni donna.