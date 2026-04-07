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Prosegue la rassegna di narrazioni d’autore dedicata ai più piccoli “C’era una volta un che?”, promossa dal Comune di Fiorano Modenese e ospitata alla biblioteca Paolo Monelli, presso il BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico), in via Silvio Pellico 9/11.

Sabato 11 aprile alle ore 11 con Andrea Valente, che presenterà “Fabula in lupus”, un viaggio tra favole celebri e storie meno note, dalle origini della tradizione favolistica fino alle narrazioni contemporanee, per sorridere e ridacchiare, ma anche per riflettere. L’appuntamento è pensato per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La rassegna si concluderà domenica 7 giugno alle ore 18.30 con Sergio Olivotti e la narrazione “Ma che storia!”, una carrellata di personaggi improbabili e situazioni esilaranti tra galline che vorrebbero volare, attori che non sanno recitare e avventure imprevedibili.

L’ultimo incontro al BLA rientra nel programma del Festival Essenziale/Presente 2026, la manifestazione culturale e di comunità che anche quest’anno animerà la città con incontri, spettacoli e iniziative.

Per informazioni: 0536 833403.