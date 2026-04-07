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Si chiude nel segno della danza contemporanea la stagione del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, a cura di ATER Fondazione in collaborazione con il Comune. Giovedì 9 aprile saranno protagoniste due creazioni della coreografa Sofia Nappi, tra le figure emergenti più interessanti della scena internazionale e direttrice artistica della compagnia KOMOCO.

La serata si apre con il duetto “The Fridas”, seguito dal trio “Wabi-Sabi”, due lavori che raccontano con sensibilità e intensità la complessità dell’essere umano.

In “The Fridas” due danzatori attraversano stati emotivi differenti e danno forma, attraverso il corpo, a fragilità e contraddizioni dell’esistenza. I loro gesti rivelano intimità e vulnerabilità, mettendo in discussione gli stereotipi del maschile. I corpi appaiono speculari ma divergenti, attraversati da conflitti e armonie. Proprio come nel corpo di Frida Kahlo, cha sapeva unire in sé e nella sua arte il buio e la luce, lo spirito e la materia. L’ispirazione arriva dal dipinto dell’artista messicana Le due Frida, una rappresentazione della moltitudine che ognuno di noi può contenere.

Con “Wabi-Sabi” Nappi si ispira alla filosofia giapponese che invita ad accogliere la transitorietà delle cose e a riconoscere la bellezza nell’imperfezione. Il lavoro esplora il nostro viaggio di vita come individui, spesso attraversato da inquietudini, desideri irrisolti e momenti di tormento, trasformandolo in una riflessione sulla nostra esistenza. Attraverso il movimento dei corpi in scena emerge la possibilità di accettare la nostra natura più autentica e di scoprire, proprio nelle fragilità e nelle imperfezioni, una forma di bellezza capace di generare crescita, rinnovamento e gioia.

CINEMA TEATRO BOIARDO

Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano (RE)

Orari biglietteria

Dal lunedì al mercoledì, ore 9-12. Nei giorni di apertura del cinema, il giorno dello spettacolo dalle ore 18.

Prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com e al numero 0522 854355

Biglietti da € 22 a € 10

Vendita online su Vivaticket.com

Maggiori informazioni su www.ater.emr.it