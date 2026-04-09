La longevità è oggi un dato di fatto: coglierne gli aspetti positivi, rafforzarli, migliorare la qualità della vita degli aged per sviluppare un ruolo nuovo nella società di domani è obiettivo di studi approfonditi.
Il CONVEGNO che si terrà venerdì 10 aprile a Bologna, organizzato dai Lions, nella Sala Marco Biagi del Complesso del Baraccano (Via S.Stefano, 119), con inizio alle ore 15.30, porterà professionisti sanitari ed esperti, anche del mondo sportivo, a trattare efficacemente varie sfaccettature del tema, per fornire al pubblico indicazioni e spunti di riflessione per pianificare il proprio ed altrui futuro, in vista di un nuovo ruolo di successo.
L’ingresso è libero e gratuito, l’invito è rivolto a tutti i cittadini.
PROGRAMMA:
-Psicologia nella longevità: imparare a stare nel cambiamento
MARA FANTINATI Psicologa e Psicoterapeuta
-Longevità e invecchiamento di successo
CLAUDIO GALLO Medico Chirurgo specialista in Medicina dello Sport e Malattie Infettive
-Dalla biologia dell’invecchiamento alla tavola: il ruolo della nutrizione nella longevità
SILVANA HRELIA Professore ordinario di Biochimica Alma Mater Studiorum Università di Bologna
-Può l’attività motoria incidere sulla longevità?
FURIO VERONESI Delegato Provinciale CONI
Oltre agli interventi dei relatori indicati, si avvarrà dei contributi del prof. Luca Gianaroli e della dottoressa Francesca Santoro.
Saluta e introduce TERESA FILIPPINI Governatore LIONS Distretto 108 Tb, modera LISA BELLOCCHІ Giornalista. Conclusioni e saluti PAOLA SALAMINA Presidente 1^ Zona Distretto LIONS 108 Tb