<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

L’Arena Puccini trova casa all’Ippodromo. Una notizia attesa da tutta la città, da tutte le spettatrici e gli spettatori che ogni anno affollano la storica arena al Dopolavoro ferroviario – gestita dal 2006 dalla Cineteca di Bologna con la collaborazione di IBC Movie –, facendo della Puccini l’arena cinematografica estiva con più spettatori d’Italia (30mila nell’estate 2025).

In vista dei lavori di riqualificazione al Dopolavoro ferroviario, a seguito dell’acquisizione da parte del Comune di Bologna, si è posta la questione di trovare per due anni una nuova collocazione per l’Arena Puccini, il cui cartellone troverà casa all’Ippodromo, grazie all’accordo raggiunto tra il Comune di Bologna e Hippo Group: una soluzione che garantirà, da un lato, la qualità delle proiezioni su grande schermo per una platea di 1.000 spettatori e, dall’altro lato, la permanenza strategica vicino alla location del Dopolavoro ferroviario, mantenendo così quel ruolo di riferimento per tutta la comunità del quartiere.

La nuova arena estiva – che vede l’ingresso nel progetto del main sponsor Alleanza luce & gas con il brand Accendi luce & gas – si aprirà venerdì 12 giugno con il cult per eccellenza sul mondo dell’ippica: Febbre da cavallo (nel restauro della Cineteca di Bologna), diretto nel 1976 da Steno e interpretato, tra gli altri, da un indimenticabile Gigi Proietti.

La programmazione seguirà poi la linea condotta in questi 20 anni: il meglio della stagione invernale appena trascorsa, molti ospiti, le anteprime della stagione che verrà, senza dimenticare quelle più prestigiose, provenienti dalla Mostra del Cinema di Venezia, che prende vita nei primi giorni di settembre, proprio in coincidenza degli ultimi giorni di apertura della Puccini.

Il piano per l’Ippodromo non si fermerà alle proiezioni cinematografiche serali, ma vedrà anche l’impegno di Open Event che organizzerà attività laboratoriali durante la giornata, prevalentemente dedicate a famiglie e bambini, e provvederà all’allestimento di un punto di ristoro.

“L’Arena Puccini all’Ippodromo! Scommettiamo sul cinema!”, sottolinea il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. “I lavori all’Arena Puccini, che diventerà ancora più bella e ospitale, e la disponibilità di un luogo leggendario della città per realizzare un’arena estiva di 1.000 posti e dotata di un grande parcheggio. Un luogo, l’Ippodromo, unico e di grande fascino, tra i più noti di Bologna, che trova un nuovo utilizzo: sarà una riscoperta per i cittadini. In fondo è una specialità della Cineteca quella di dare nuova vita ai luoghi. E lo faremo in questo caso con una programmazione particolarmente ricca, grazie a una stagione cinematografica che è stata piena di titoli di successo, di lavori sorprendenti e di opere d’autore”.

“L’arrivo della Cineteca e dell’Arena Puccini all’ippodromo è un tassello fondamentale delle sperimentazioni che insieme ai gestori attuali dell’impianto, Ippogroup, si porteranno avanti nel prossimo anno per definire le nuove vocazioni di questo spazio, così come è emerso dal percorso partecipato con i cittadini e residenti che è stato portato avanti nei mesi scorsi. La presenza dell’Arena Puccini e delle altre attività che verranno attivate nei prossimi mesi, anche con la partecipazione di Open Event, saranno la base per immaginare delle nuove proposte di gestione, in vista dei bandi che il Comune dovrà mettere in campo per affidare la nuova gestione del compendio”, dichiara Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica del Comune di Bologna.

“Il temporaneo trasloco dell’Arena Puccini all’Ippodromo è la risposta virtuosa che diamo alla città non fermandoci davanti alle necessità del prossimo cantiere al DLF ma rilanciando con un nuova opportunità culturale. Mentre l’Arena Puccini si rinnova per diventare ancora più accogliente e funzionale, garantiamo la continuità del cinema estivo più amato d’Italia in una cornice di grande fascino. È però fondamentale rassicurare i cittadini: il DLF non si ferma. Tutte le altre attività restano aperte e il comparto conferma la sua vocazione ricreativa, culturale e sportiva anche nel periodo di Bologna Estate. Non sottraiamo spazi, ma aggiungiamo luoghi della cultura: il DLF continua a vivere e l’Ippodromo si rigenera, offrendo alla città un’estate di cinema e socialità senza precedenti”, dichiara Daniele Del Pozzo, assessore alla Cultura del Comune di Bologna.