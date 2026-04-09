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Bologna è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella® Buongiorno”, la limited edition 2026 realizzata da Nutella® in collaborazione con ENIT S.p.A., dedicata a 10 città d’arte italiane. Un progetto che si inserisce in un percorso pluriennale giunto alla sua quarta edizione e costruito progressivamente attorno alla valorizzazione del territorio italiano.

Partner istituzionale dell’operazione è ENIT, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dello storytelling e alla definizione delle città protagoniste, individuandole secondo criteri chiari e oggettivi: la selezione delle principali città d’arte per presenze turistiche complessive al 1° gennaio 2024, con un bacino superiore ai 100.000 abitanti, una rappresentazione delle tre macro-aree del Paese da Nord a Sud e l’identificazione di elementi iconici capaci di garantire l’immediata riconoscibilità di ciascuna destinazione, prevedendo almeno un monumento o simbolo distintivo per città.

Bologna, insieme a Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Roma, Bari, Napoli e Palermo, è quindi protagonista di una serie di vasetti illustrati sviluppati con il contributo creativo dell’illustratore Antonio Colomboni, che segna un’evoluzione rispetto alle precedenti edizioni, introducendo un linguaggio visivo basato sull’illustrazione.

Nel caso del capoluogo emiliano, “Nutella® Buongiorno” restituisce un racconto che intreccia storia, identità e convivialità, trasformando la colazione in un momento di connessione con la città. Il vasetto dedicato a Bologna interpreta alcuni dei suoi elementi più riconoscibili – da Piazza Maggiore alle Due Torri – evocando un equilibrio unico tra patrimonio storico e vitalità contemporanea. Sul retro del vasetto è inoltre presente una tipicità gastronomica locale, la pinza bolognese, che aggiunge un ulteriore livello di racconto legato al gusto e alla tradizione bolognese, completando l’omaggio alla città.