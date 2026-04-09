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Nei suoi oltre quarant’anni di storia Vivicittà si è affermata come una delle manifestazioni più rappresentative dello sport per tutti: un evento capace di unire partecipazione, diritti, sostenibilità e comunità. Anche nel 2026 UISP invita oltre 40 città italiane e internazionali a correre insieme, in contemporanea, trasformando lo sport in un grande momento collettivo.

La manifestazione, patrocinata a livello locale da Provincia, Comune e Fondazione per lo Sport con il sostegno di Emil Banca, Coop Allenza 3.0, Decathlon e Iren arriverà in Piazza della Vittoria domenica 12 aprile, preceduta dal sabato di “Aspettando Vivicittà” con le tre parole chiave della 42esima edizione: “Includere, innovare, rigenerare”.

Il programma e le novità di questa speciale edizione sono stati presentati in conferenza stampa giovedì 9 aprile in Municipio dall’assessora allo Sport Stefania Bondavalli insieme al consigliere della Provincia Alberto Olmi, al presidente di UISP Reggio Emilia Nico Giberti e al coordinatore del Settore Atletica Leggera, Vidmer Costi affiancato dallo speaker Roberto Brighenti. Presenti in sala anche il campione Luca Bigi del Valorugby insieme alla Presidente della Fondazione Valeria Prampolini e agli sponsor.

HANNO DETTO

“Vivicittà è uno dei grandi appuntamenti sportivi di Reggio Emilia, è il momento in cui la città si ritrova, si muove e si riconosce nei valori dello sport per tutti – ha affermato Stefania Bondavalli Assessora allo Sport del Comune di Reggio Emilia -. Nel fine settimana atleti, famiglie e mondo della scuola saranno protagonisti a Reggio Emilia di un’edizione particolarmente significativa, che si apre a connessioni importanti con altri sport e con il territorio all’insegna dello slogan “Includere, innovare e rigenerare”. L’intero weekend sarà occasione per provare nuove discipline, per correre e per vivere insieme un momento di spettacolo e di comunità. Dall’animazione in piazza della Vittoria, alla corsa competitiva e alla tappa nell’istituto penitenziario di via Settembrini, Vivicittà dimostra che lo sport è un linguaggio potente anche per promuovere diritti e partecipazione attiva. Invito tutta la città a vivere sabato il villaggio sportivo in piazza e domenica la corsa sulle varie distanze e percorsi. Corriamo insieme!”.

“Vivicittà è un evento pensato per vivere in modo diverso la città e rendere gli spazi urbani uno spazio di gioco e socialità – ha dichiarato Alberto Olmi, consigliere della Provincia di Reggio Emilia-. Il territorio reggiano sostiene questa iniziativa anche per il significato e la vitalità che porta nel capoluogo. L’ingrediente più prezioso a mio avviso è il rapporto con gli istituti scolastici, che diventano il collante tra lo sport e la piazza”.

“Vivicittà non è solo una gara – ha dichiarato il Presidente di Uisp Reggio Emilia, Nico Giberti – ma un insieme di relazioni ed eventi che testimoniano l’impegno collettivo dietro una manifestazione capace da sempre di andare oltre lo sport. Vivicittà incontra le scuole, le comunità e diverse generazioni di sportivi, cittadini e cittadine, con l’obiettivo di dare vita a un grande evento dal forte impatto sociale, nato con lo scopo di promuovere diritti e libertà di movimento. La collaborazione con Valorugby è una bella testimonianza di come lo sport alimenti lo sport, nel modo più nobile possibile. Un ringraziamento sentito al nostro staff, alle scuole e ai partner che sostengono e condividono i nostri valori. Questo weekend tutti sono invitati a fare sport, passeggiare e correre per le vie del centro”.

LA GARA

Domenica 12 aprile alle 9:30 partirà la corsa in contemporanea con le altre città partecipanti. A Reggio Emilia il ritrovo è previsto dalle 9:00 in Piazza della Vittoria.

La prova competitiva si svolgerà sulla distanza di 10 km, su un percorso cittadino misurato e certificato, con classifica compensata a livello nazionale. La gara è inserita nel calendario nazionale e rappresenta una tappa del Gran Prix UISP di Reggio Emilia.

Tra le novità del 2026, verrà introdotta anche una classifica nazionale compensata dedicata ai giornalisti, realizzata nell’ambito dell’accordo con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e con la Nazionale delle giornaliste e dei giornalisti.

Sempre a livello nazionale, sarà stilata per la prima volta anche una classifica dei gruppi più numerosi, che metterà in rete le partecipazioni delle diverse città e a cui la città del Tricolore guarda fiduciosa.

Saranno premiati i primi classificati assoluti e di categoria, oltre ai gruppi sportivi più numerosi.

Accanto alla competitiva, sono previsti i percorsi non competitivi di 1,8 – 2,8 – 5 e 10 km, aperti a tutti.

Ad oggi sono 230 i podisti iscritti (233 il numero raggiunto del 2025) alla competitiva con Barbara Bressi di nuovo in gara e punta di diamante della start list femminile. Confermate anche Sara Gozzi, Eleonora Chiara Turrini, Nicoletta Venturelli. Nella categoria maschile attenzione su Youssef Megdafou e Ait Nakhli Abdelilah (prima volta a Reggio), di ritorno invece Fabio Lusuardi, Pietro Salati e Pietro Grande.

NOVITÀ 2026: SPORT CHE INCONTRA SPORT

Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con Valorugby Emilia, che rafforza il legame tra discipline sportive e territorio.

Tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado partecipanti a Vivicittà potranno assistere gratuitamente (fino ai 14 anni compiuti) all’ultima partita di campionato allo stadio Mirabello domenica 26 aprile alle 15:30, presentandosi con la t-shirt ufficiale della manifestazione. Un’iniziativa che avvicina i più giovani allo sport vissuto dal vivo, creando continuità tra partecipazione e spettacolo sportivo.

TROFEO SCUOLE

Le scuole si confermano protagoniste della manifestazione, con oltre 50 istituti attivamente coinvolti sul territorio.

Per il 2026 cambia il sistema di premiazione: non più una classifica unica basata sul numero assoluto di partecipanti, ma premi assegnati alle scuole più partecipate per ciascun ordine e grado.

Nidi e scuole dell’infanzia con il maggior numero di iscritti riceveranno una lezione di baby move a scuola, per la primaria è prevista la visita del campione di rugby Luca Bigi e dei suoi compagni di squadra, mentre la secondaria di primo grado con il maggior numero di partecipanti avrà in dono una visita guidata nel cuore della città. Tutte le scuole con almeno 10 iscritti riceveranno un premio in buoni, materiale sportivo o scolastico.

Confermati anche i tre premi speciali legati alle parole chiave della 42ª edizione: inclusività, partecipazione e rigenerazione.

ASPETTANDO VIVICITTÀ: SABATO UN VILLAGGIO SPORTIVO IN CITTÀ

Sabato 11 aprile Piazza della Vittoria si trasformerà in un villaggio sportivo aperto a tutti.

Dalle 15:00, grazie alla collaborazione con le società Uisp e Decathlon, grandi e piccoli troveranno mini campi da basket, tennis, parkour, tiro con l’arco, foot golf, ping pong, biliardino e tessuti aerei.

Grandi e piccoli avranno la possibilità di cimentarsi anche nei giochi di una volta con lo staff UISP dei Giochi Tradizionali e mettersi alla prova con il percorso “bici in sicurezza” realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale. Altra novità di quest’anno è la pedalata per tutti di 14 km sulle piste ciclabili della città con partenza alle 16:00 da Piazza della Vittoria e un gadget per tutti i partecipanti.

La piazza sarà anche un palcoscenico grazie alle scuole di danza e alle tante esibizioni in programma.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Vivicittà conferma l’attenzione all’ambiente: in piazza sarà attivo il sistema di raccolta differenziata gestito dai volontari UISP, con il supporto di Iren e la presenza del Fontanone per la distribuzione di acqua pubblica.

VIVICITTÀ IN CARCERE

La manifestazione farà tappa anche all’interno dell’istituto penitenziario di via Settembrini, dove UISP promuove attività motoria durante tutto l’anno. Anche qui Vivicittà offrirà ai detenuti la possibilità di correre o camminare in un percorso dedicato nella giornata di mercoledì 15 aprile.

ISCRIZIONI

Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt colorata di Vivicittà e i premi offerti anche grazie al contributo degli sponsor. Le iscrizioni avvengono attraverso le scuole, ma anche nella sede della UISP di via Tamburini o direttamente in Piazza della Vittoria sabato 11 e domenica 12 Aprile, prima della partenza della corsa competitiva fissata per le 9:30 a cui seguirà la sfilata di scuole e famiglie. Per i podisti iscrizioni su www.irunning.it/emiliaromagna fino a venerdì alle ore 17:00 o in piazza fino alla mattina della gara. Tutte le info sul sito www.uisp.it/reggioemilia, tel 0522 267236 – eventi@uispre.it.