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Un one man show dal ritmo travolgente, capace di intrecciare comicità, musica e una narrazione autentica: è Tante Belle Cose, lo spettacolo di Francesco Cicchella, atteso al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 15 aprile alle ore 21.00. Grazie a una voce potente e alla straordinaria capacità di calarsi in mille volti, l’artista partenopeo porta in scena un’esperienza che promette risate e verità, confermando ancora una volta il suo poliedrico talento e una verve fuori dal comune.

In un salotto televisivo, un Francesco Cicchella ormai sessantenne spiazza il pubblico annunciando l’addio alle scene. Quello che inizia come un commiato si trasforma in un bilancio ironico e toccante della sua carriera, finché un ricordo non prende il sopravvento: una serata a teatro che ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Inizia così un viaggio a ritroso nel tempo, un flashback punteggiato da sketch divertenti e performance musicali che celebrano la sua eccezionale versatilità.

Tante Belle Cose supera i confini del varietà classico per farsi racconto teatrale dal ritmo cinematografico. Tra passato e futuro, Cicchella dialoga con le sue maschere e con il proprio io, orchestrando un’esperienza scenica dove realtà e fantasia si fondono in un gioco di specchi. Uno show che mescola risate, musica e un tocco di magia in una storia che sfida il tempo.

Ad affiancare Cicchella sul palco ci sarà la sua storica spalla Vincenzo De Honestis, insieme a Rosario Minervini e Yaser Mohamed, che si alterneranno nel corso dello spettacolo.

Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it