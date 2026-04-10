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Domenica 12 aprile 2026 si svolgerà presso la Piscina Comunale di Sassuolo la settima edizione del “Trofeo Master Città di Sassuolo”, a cui prenderanno parte 48 società provenienti da diverse regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto, Sicilia).

Gli atleti iscritti, regolarmente tesserati per le società affiliate alla F.I.N. per la stagione 2025-2026, sono 452, per un totale di 923 prove gara individuali e 63 staffette, numeri che confermano l’importanza dell’appuntamento Sassolese, manifestazione che si colloca all’interno del circuito Super master della Federazione Italiana Nuoto, oltre al riconoscimento delle capacità organizzative del Nuoto Club Sassuolo che in sinergia con la gestione della piscina e il comune di Sassuolo riesce a proporre una giornata di gare di ottimo livello ed una accoglienza gradita agli atleti e alle loro famiglie.

La manifestazione nazionale si svolgerà nella vasca da 25 mt. a 8 corsie e, durante l’intera durata della manifestazione, sarà a disposizione una vasca (12×6 mt, 4 corsie) per lo scioglimento degli atleti. I blocchi di partenza sono dotati di tecnologia di ultima generazione Track-Start.

Per il Nuoto Club Sassuolo è record di partecipazione con oltre 40 atleti iscritti che proveranno la scalata alla classifica generale di un trofeo che si sta conquistando un posto privilegiato nel panorama dei trofei nazionali

Alla gara saranno presenti atleti di tutte le categorie federali del settore master, dagli M20 fino agli M90 che raggruppano atleti dai 18 agli 90 anni e oltre.

Il programma prevede le seguenti gare:

Mattino: 400 SL – 50 DO- 100 MIX – 100 SL – 100 RA – 50 FA – 100 SL – Australiana

Pomeriggio: 800 SL – 4×50 mistaffetta MX – 100 DO – 200 MX – 50SL- 100 FA – 50 RA – 200 SL – Staff 4×50 SL

Per l’assegnazione del 7° Trofeo Master Città di Sassuolo sarà stilata una classifica di società, che considera i punteggi di tutte le gare di tutte le Categorie, compresa le staffette (solo le prime due per ogni società e categoria riceverà il punteggio). La manifestazione, patrocinata dal comune di Sassuolo, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Nuoto Club Sassuolo e Nuova Sportiva S.S.D. A.R.L. che gestisce la piscina comunale di Sassuolo.