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“La RSU di Menarini SPA di Bologna, in accordo con le organizzazioni sindacali, proclama 1h di sciopero tra le 11:30 e le 12:30 lunedì 13 aprile 2026 e invita tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare al presidio che si terrà davanti ai cancelli dell’azienda a partire dalle 11:30.

Lo sciopero è dovuto alla lettera di trasferimento consegnata dall’azienda venerdì 10/04/2026 ad un collega dell’ufficio amministrazione del personale a partire dall’11/05/2026. Tale trasferimento, come scritto nella lettera, è dovuto alla scelta che “la Società ha deciso di trasferire l’ufficio del personale di Bologna preso la sede legale di San Potito Sannitico (CE)”.

Riteniamo inaccettabile tale decisione nel merito e nel metodo: nel merito perché viola le indicazioni previste nel piano industriale e nell’accordo quadro del 19/12/2024, riconfermato nel verbale di incontro del 18/09/2025 e negli accordi di cigs, sulla destinazione degli uffici e reparti, per cui abbiamo richiesto nuovamente di programmare il rientro del magazzino ricambi e del reparto prototipi da Flumeri a Bologna, e nel metodo perché nulla è stato condiviso dall’azienda, neanche per le vie brevi, su tale trasferimento, nonostante l’incontro in presenza dell’Assessore al Lavoro Paglia della Regione di soli due giorni fa, nel quale la stessa azienda è stata chiamata a dare garanzie sul presente e sul prossimo futuro dell’azienda a Bologna e in Italia.

Chiediamo sin da ora un incontro urgente alla proprietà e il ritiro del trasferimento.

La MENARINI di BOLOGNA deve rimanere a BOLOGNA”.

(RSU Menarini, Fiom Uilm Fim Bologna)