<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Calderara di Reno si dota di un nuovo punto di riferimento per la sicurezza e la gestione delle emergenze: sabato 11 aprile alle ore 11.30, in via Armaroli 13, verrà inaugurato il nuovo Polo Sicurezza, una struttura moderna, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, con un investimento complessivo di quasi 1,5 milioni di euro.

Il cantiere si è concluso nei tempi programmati. Il Polo ospiterà tre realtà fondamentali per il territorio: la Croce Rossa con presidio ambulanza, i Volontari della Protezione Civile Calderara di Reno ODV e il Magazzino Comunale, in ambienti confortevoli, con tecnologie d’avanguardia, per spazi pensati per operare al meglio in ogni situazione di emergenza.

“Siamo molto soddisfatti di questa ennesima opera restituita alla comunità per la quale ci eravamo impegnati – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone – Si parte con l’inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa, che disporrà di uffici, sale corsi, locali deposito e — novità importante — una zona operativa che col tempo diventerà h24 per l’ambulanza, fino ad oggi attiva solo su turno h12. Un salto di qualità significativo: i cittadini di Calderara di Reno potranno contare su un intervento immediato in caso di emergenza sanitaria, senza ritardi, a seguito di chiamata con il 118”.

Nei prossimi mesi si aggiungerà anche la Protezione Civile, non appena completato il proprio trasloco — complesso per le numerose dotazioni in essere — che troverà qui ampi uffici, sale corsi e spazi adeguati per stoccaggio di materiali e mezzi. Si sta provvedendo infine allo spostamento del magazzino comunale, dove si trovano strumenti e attrezzature indispensabili per la manutenzione del territorio e per il supporto a tutte le attività e iniziative che si realizzano nel Comune, che nel nuovo spazio troveranno una migliore collocazione.

Il nuovo Polo Sicurezza permetterà infine all’Amministrazione Comunale di procedere alla seconda fase dei lavori, con la demolizione del vecchio capannone dove prossimamente sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri.

La comunità è invitata all’inaugurazione di sabato 11 aprile alle 11.30 in via Armaroli

13.