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Il Comune di Sassuolo ha ottenuto un finanziamento da 356.000 euro, attraverso fondi PON del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati al Polo Scolastico 0-6 Sant’Agostino.

Il contributo si inserisce in un percorso già avviato: nel 2025 l’Amministrazione ha infatti investito quasi 700.000 euro per il completamento della struttura, con un cantiere ormai alle battute finali.

“Dopo aver investito sulla struttura, oggi facciamo un altro passo avanti – commenta il Sindaco Matteo Mesini – queste risorse ci permettono di completare il polo, rendendolo non solo nuovo ma davvero funzionale a come i bambini vivono e imparano ogni giorno.

Non parliamo di semplici arredi, ma di strumenti che migliorano la qualità degli spazi educativi. È il modo in cui intendiamo i servizi: non solo garantire un posto, ma garantire qualità. Lo abbiamo dimostrato lo scorso anno azzerando le liste d’attesa nei nidi e continuiamo su questa strada”.

Il finanziamento permetterà di realizzare ambienti più flessibili e adattabili, grazie ad arredi modulari in grado di supportare diverse attività didattiche e momenti educativi.

La candidatura del Comune si è posizionata tra le prime in graduatoria, nonostante tempi ristretti e risorse limitate.

“Questo bando era rivolto agli edifici che, pur rientrando nei progetti PNRR- aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni – non avevano ancora beneficiato di fondi specifici per gli arredi. È stata una finestra temporale breve e complessa, ma il nostro Comune è riuscito a posizionarsi ai vertici della graduatoria regionale. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai nostri uffici per la precisione, la competenza e la straordinaria tempestività con cui hanno lavorato alla candidatura. Senza questo impegno, non sarebbe stato possibile rientrare in una graduatoria così ristretta per la nostra Regione”.

L’intervento sugli arredi rappresenta l’ultimo tassello per la piena attivazione del Polo 0-6 Sant’Agostino.