Durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio in Via Giacomo Matteotti nella serata del 7 aprile 2026, intorno alle ore 20:00, i Carabinieri della Stazione di Poviglio hanno fermato un’autovettura con tre occupanti: due uomini di 27 anni e una donna di 26 anni, tutti cittadini rumeni domiciliati a Bologna, ma residenti in Romania. L’atteggiamento nervoso dei tre, unito alla loro sospetta presenza nel comune reggiano in assenza di un valido motivo, ha portato i militari a intensificare le verifiche. Durante la perquisizione, sono stati scoperti sul sedile posteriore tre borsoni pieni di merce varia, per un valore complessivo stimato intorno ai 2.500 euro.
I tre non sono stati in grado di fornire documentazione che attestasse l’acquisto degli articoli, i quali comprendevano:
- **Prodotti per l’igiene personale**: 61 tubetti di dentifricio di marca, 20 flaconi di shampoo, 104 deodoranti, sei confezioni di testine per spazzolini elettrici e articoli cosmetici come creme idratanti e struccanti.
- **Generi alimentari**: 50 bottigliette di olio d’oliva da 200 ml, filetti di alici, pasta, burro e conserve varie.
- **Articoli per la casa**: un ferro da stiro verticale e circa 40 ricariche per diffusori ambientali.
Inoltre, nel vano portaoggetti delle portiere e nel cruscotto sono stati rinvenuti strumenti considerati tipici per l’effrazione o il taccheggio: tre chiavi inglesi e un paio di guanti in pelle. Tutti questi elementi hanno fatto presumere che la merce fosse il frutto di attività illecite. I tre individui sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di ricettazione in concorso. La merce è stata posta sotto sequestro in attesa di determinarne l’esatta origine, che si suppone riconducibile a esercizi commerciali ancora in corso di identificazione. L’indagine, attualmente nella fase preliminare, proseguirà con ulteriori accertamenti investigativi volti a chiarire le responsabilità e a valutare l’eventuale avvio dell’azione penale nei confronti dei soggetti coinvolti.