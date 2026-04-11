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Un episodio di violenza, scaturito da un diverbio stradale, ha sconvolto la mattina del 9 aprile nella zona industriale di Rubiera. L’incidente ha coinvolto due autisti che, mentre attendevano di effettuare operazioni di carico e scarico merci presso un’azienda situata in via Torino, sono entrati in conflitto. La tensione è degenerata in una colluttazione culminata con il ferimento di uno dei due uomini, presumibilmente colpito con un‘arma da taglio.

Le forze dell’ordine, intervenute a seguito della segnalazione, hanno ricostruito i fatti: a scatenare il litigio sarebbero stati motivi banali legati alla viabilità. Durante la discussione, un 27enne residente a Rubiera avrebbe estratto un’arma da taglio, ferendo al polpaccio sinistro l‘altro autista, un 44enne originario di Cariati (CS), anch’egli impegnato in operazioni di trasporto merci. La vittima, prontamente soccorsa dal personale del 118 allertato dai presenti, è stata trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La ferita, pur classificata di media gravità, non ha messo in pericolo la vita dell’uomo, che è stato comunque ricoverato per ulteriori accertamenti precauzionali.

Nel frattempo, l’aggressore si era inizialmente allontanato dal luogo dell’accaduto, ma poco dopo ha deciso di costituirsi spontaneamente presso il Comando dei Carabinieri di Rubiera. Di fronte alle autorità ha ammesso la propria partecipazione all’alterco, fornendo la sua versione dei fatti. I Carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno raccolto elementi rilevanti che configurano una presunta responsabilità del 27enne per il reato di lesioni personali aggravate. Il giovane camionista è stato pertanto denunciato in stato di libertà e il procedimento penale proseguirà con ulteriori verifiche nell‘ambito delle indagini preliminari.