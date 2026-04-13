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Il tour teatrale di Corrado Augias, ‘Il mio Novecento’, viene rimodulato con delle nuove date a causa di sopraggiunti motivi produttivi. Lo spettacolo in precedenza fissato al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 17 aprile 2026 è rinviato al 16 novembre 2026. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Qualora s’intendesse richiedere un rimborso, è possibile farlo rivolgendosi ai circuiti di vendita attraverso cui si è effettuato l’acquisto entro e non oltre giovedì 30 aprile 2026.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 solo nei giorni di spettacolo. (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).