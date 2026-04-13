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Cosa significa oggi essere virtuosi? È possibile esserlo in una società che ci spinge costantemente verso la performance e il risultato immediato? A queste domande cercheranno di rispondere gli allievi e le allieve di Ars Ventuno Centro delle Arti, che martedì 14 aprile 2026 alle ore 20.45 porteranno sul palco del Teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla lo spettacolo “Cuori di Cartone”, per la regia di Stefano Cenci.

L’appuntamento rappresenta il cuore pulsante della rassegna teatrale 2026, un’edizione che quest’anno ha scelto come tema centrale la “Virtù” e, come sempre è curata dalla direttrice Antonella Panini. Attraverso il linguaggio del teatro, le nuove generazioni di attori si interrogano sui valori che nutrono la virtuosità: l’impegno sociale, la riflessione culturale e la cittadinanza attiva, in un percorso di educazione sentimentale e civile che coinvolge oltre 120 allievi.

Lo spettacolo

“Cuori di Cartone” è il frutto del lavoro dei corsi avanzati di Guastalla e Correggio. Diretto da Stefano Cenci, artista attento alle espressioni più innovative dell’arte contemporanea, lo spettacolo esplora la fragilità e la forza dei legami umani. Il tema della virtù scelto da Ars Ventuno per il 2026 si aggancia idealmente anche all’Anno Francescano, traendo ispirazione dagli insegnamenti di Francesco d’Assisi, che fece della virtù la propria missione di vita, riletta oggi in chiave laica e contemporanea.

Ars Ventuno

Associazione che lavora in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale di Guastalla, Ars Ventuno si conferma un presidio educativo fondamentale per il territorio. “La nostra scuola – spiegano – non costruisce solo attori, ma percorsi formativi per la crescita personale, nutrendo il talento e il dialogo con le istituzioni e le scuole”.

Gli altri appuntamenti di aprile

La rassegna proseguirà nella stessa settimana con due appuntamenti dedicati ai più giovani: il 16 e 17 aprile (ore 19.00), in collaborazione con l’Istituto Sant’Orsola, andranno in scena gli spettacoli “La Gondola stregata” e “Il Regno degli Orsi”.

La kermesse riprenderà poi nel mese di maggio con le produzioni dirette da A. Tckerkezova, E. Lolli e A. Panini.

Per info e prenotazioni: 340 7620023, segreteria@arsventuno.it.