L’incontro pubblico “Cittadinanza attiva e sicurezza urbana: il ruolo della comunità” in programma domani, martedì 14 aprile, alle 20.30, si svolgerà nella sala delle Vedute di Palazzo dei Pio invece che all’Auditorium Loria come previsto inizialmente. La serata è aperta a tutti i cittadini e le cittadine, a ingresso libero.
Promosso dal Comune di Carpi, l’incontro è l’occasione per approfondire i temi della sicurezza urbana integrata e gli strumenti di cittadinanza attiva promossi dall’amministrazione comunale e dalla Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine: si parlerà di controllo di vicinato e di volontari per la sicurezza e anche del bando (aperto fino al 30 aprile) per diventare assistente civico, una figura che coadiuva la Polizia locale con una funzione di controllo nel corso di eventi e manifestazioni sportive e per i presidi scolastici.
Relatori della serata saranno Gian Guido Nobili, responsabile Area sicurezza urbana, legalità e Polizia Locale della Regione Emilia Romagna, e Davide Golfieri, comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine. Introduce e modera Paola Poletti, assessora alle Politiche per la sicurezza del Comune di Carpi. L’incontro sarà registrato e disponibile dal giorno successivo sul canale Youtube del Comune di Carpi.