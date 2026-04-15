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La Giunta ha deliberato l’autorizzazione alla spesa per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di refezione scolastica rivolto alle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. La delibera proseguirà ora il suo iter in Consiglio. La durata dell’appalto sarà di tre anni scolastici, a partire da settembre 2026 e fino ad agosto 2029, con possibilità di rinnovo biennale per il periodo fino ad agosto 2031.

A seguito della gara andata deserta nel 2025, il servizio è stato gestito in proroga per l’anno scolastico in corso. Nel frattempo si è proceduto a una consultazione preventiva di mercato che ha raccolto diversi contributi utili a impostare una nuova procedura. Questa terrà conto delle indicazioni della delibera dell’ANAC, proponendo la suddivisione in lotti al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile e l’affidamento in gestione dei 3 centri di produzione pasti attrezzati.

Il Comune procederà inoltre all’acquisto delle attrezzature presenti presso i tre centri pasto, in modo da mettere a disposizione degli operatori aggiudicatari dei lotti previsti con il nuovo bando, gli impianti, quelli già in possesso e quelli acquisiti.

Per garantire la massima trasparenza della procedura e la parità di condizioni tra tutti i potenziali operatori economici interessati a partecipare, ed evitare qualsivoglia ipotesi di turbativa d’asta, in questa fase non è possibile anticipare ulteriori contenuti tecnici o economici previsti dal capitolato.

Tutti i dettagli della procedura saranno resi pubblici con la pubblicazione dell’avviso di gara.