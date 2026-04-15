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Aprirà da venerdì 17 aprile il bando – unico per i Comuni del Circondario imolese – per assegnare i contributi del “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi -anno 2026. PR FSE+ Priorità 3 Inclusione sociale – Obiettivo specifico k” della Regione Emilia-Romagna cofinanziato dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e FSE+ 2021-2027, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche.

Si conferma anche per quest’anno che, oltre alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2013 al 2023) con ISEE fino a 26mila euro, potranno richiedere i contributi anche le famiglie con bambini e ragazzi dai 3 a 17 anni (nati dal 2009 al 2023) con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 e invalidità certificata ai sensi della Legge 102/2009, senza limiti di ISEE.

Le famiglie che frequenteranno i centri estivi gestiti da operatori iscritti nell’elenco circondariale dovranno presentare le domande dal 17 aprile all’11 maggio ore 12 esclusivamente online, accedendo con SPID, CIE, CNS sulla piattaforma che verrà attivata dal 17 aprile a questo link: https://servizionline.nuovocircondarioimolese.it/procedure%3Ac_e289%3Aassegnazione.contributo.costo.frequenza.centri.estivi?source=432

Per supporto in presenza è possibile rivolgersi al Punto Digitale Facile, presso la Biblioteca Comunale in Via Marconi n.29, prenotando telefonicamente al 051 940064 nei giorni di martedì 9.30-12.30, giovedì 14.00-18.00 e sabato 9.00-12.00, oppure accedendo direttamente al sito di prenotazione Digitale Facile Nuovo Circondario Imolese — Affluences.. Il servizio è disponibile solo fino al 30 aprile 2026.

In caso di necessità potrà essere fornita assistenza telefonica alla compilazione della domanda contattando l’ufficio Servizi Scolastici ai numeri 051/6954172 – 051/6954126. Solamente per comprovati motivi di impossibilità all’utilizzo della piattaforma on line con credenziali SPID, CIE o CNS, sarà possibile richiedere un appuntamento con un operatore telefonando al numero 051 6954172

Il contributo sarà versato direttamente al gestore del centro estivo frequentato, scelto tra quelli iscritti nell’elenco circondariale. La famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota eccedente a copertura della retta, qualora superiore a € 100,00 a settimana.

La graduatoria provvisoria verrà approvata entro il 05 giugno 2026 e pubblicata sui siti istituzionali dei comuni del Nuovo Circondario Imolese. L’elenco dei beneficiari sarà trasmesso ai soggetti gestori dei centri estivi iscritti nell’elenco unico circondariale.

Sono 7 i soggetti aderenti al progetto regionale che organizzano Centri estivi nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme: Polisportiva Dilettantistica Uisp, Asd Cavalcavia, Scuola paritaria dell’Infanzia Sacro Cuore di Poggio, Parrocchia di Santa Maria Maggiore, BB Group Ballando Ballando, Crif Spa, Claudia Cremonini.

L’elenco circondariale completo dei gestori aderenti al progetto e il bando sono consultabili sul sito del comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/richiesta-contributi-centri-estivi

Info: Comune di Castel San Pietro: e- mail scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954172.