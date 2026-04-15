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Per la prima volta quest’anno, il 17 aprile sarà la Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico, un’iniziativa promossa da UITP, l’associazione internazionale delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, e riconosciuta dalle Nazioni Unite.

Anche Tper, così come tantissime altre aziende di tutto il mondo, dedicherà iniziative aperte all’utenza per celebrare questa giornata. Si tratta di un momento di festa diffusa che serve, però, principalmente a richiamare l’attenzione su un servizio prezioso per milioni di persone in Italia e ovunque.

Anche in un momento in cui la città di Bologna vede la presenza di cantieri e registra una situazione particolarmente delicata legata alla viabilità, Tper sceglie, dunque, di aderire a questa giornata internazionale sull’importanza del trasporto pubblico per il tessuto urbano e metropolitano.

L’appuntamento sarà preceduto da alcune iniziative che avverranno sui social e non solo già prima di venerdì e che contribuiranno ad “entrare in atmosfera”.

Dalle ore 10 di questa mattina a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, l’ormai da tempo ex biglietteria che, riqualificata, è diventata uno spazio temporaneo di interazione con l’utenza.

In questi locali, collocati al piano terra di Palazzo Re Enzo, proprio su via Rizzoli, è presente da oggi e fino a giovedì 30 aprile, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 16 (e il 17 aprile dalle ore 13 alle ore 21), personale Tper per fornire informazioni all’utenza e vendere alcuni titoli di viaggio special edition.

Saranno, infatti, disponibili ed acquistabili tessere Boost con la grafica dell’evento e titoli di viaggio cartacei a loro volta dedicati all’iniziativa. Un’occasione per viaggiare in modo unico o anche per collezionare dei titoli che rimarranno per sempre a memoria di questa prima edizione della giornata mondiale del trasporto, destinata a diventare una ricorrenza a cadenza annuale.

Dalla mattina di venerdì 17, poi, sugli autobus e alle fermate sarà possibile trovare materiale informativo sull’appuntamento.

La festa di piazza inizia invece alle ore 17.30, in piazza Maggiore, di fronte a Palazzo D’Accursio. Ci saranno autobus, mezzi dello sharing elettrico, un DJ set, un food truck e gadget per tutti.

Anche in piazza sarà poi possibile interagire col personale di Tper per segnalare esigenze o richiedere informazioni.

Quella del 17 aprile vuole, però, essere soprattutto un’occasione di festa all’insegna della cosiddetta GEN-T, la generazione trasporti, al centro di alcune iniziative di comunicazione lanciate nei mesi scorsi dall’azienda. Alla Generazione Trasporti è stato infatti dedicato un concorso che ha avuto luogo a fine 2025 e che ha portato centinaia di utenti a partecipare inviando un proprio elaborato, in forma scritta, nel quale veniva raccontata una storia, vera o di fantasia, pensata per sottolineare l’importanza del trasporto locale. Tra tutti i partecipanti sono stati individuati 3 vincitori il cui racconto è stato trasformato in un video cartoon della durata di qualche minuto destinato a popolare i social. Altri 10 elaborati sono invece stati trasformati in altrettanti podcast, pronti per essere ascoltati, magari in autobus durante gli spostamenti, da quanti vorranno lasciarsi trasportare per qualche minuto nei racconti della Generazione Trasporti ( www.tper.it/gent ).

Sempre da questi elaborati sono state tratte le parole chiave e le frasi simbolo attorno alle quali è stata costruita la campagna di comunicazione della giornata mondiale del trasporto pubblico locale.

Riqualificata, per l’occasione, anche l’ex edicola liberty di Piazzetta Guazzaloca che sarà rivestita con i colori della giornata.

UN’INIZIATIVA NELL’INIZIATIVA: Venerdì 17 aprile, alle ore 18 in Piazza Maggiore, proprio davanti all’autobus che sarà esposto dal primo pomeriggio a testimoniare il continuo rinnovo della flotta messo in campo dall’azienda, sarà fatto il punto su un altro importante progetto. Si tratta di “Insieme per il lavoro”, l’iniziativa creata dalla Città Metropolitana e dall’Arcidiocesi di Bologna per favorire l’inserimento professionale di persone rimaste escluse dal mercato del lavoro, a cui Tper assieme alla Fondazione Aldini Valeriani di Bologna ha aderito per formare e assumere personale di guida.

La scelta di questa iniziativa è quella di approfittare di una giornata di festa per tracciare un primo importante bilancio legato ai risultati di questo progetto che ha già visto tantissimi autisti ed autiste entrare in servizio a Bologna, proprio grazie ad Insieme per il lavoro.

A festeggiare questo traguardo, incontrando una delegazione dei nuovi assunti alla presenza dei vertici di Tper, di Insieme per il Lavoro e della Fondazione Aldini Valeriani, sarà il Sindaco metropolitano di Bologna, Matteo Lepore, assieme a un delegato del Cardinale Zuppi: rappresenterà l’Arcidiocesi Don Paolo Dall’Olio, direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro.

Questo appuntamento testimonia, qualora ce ne fosse bisogno, che il mondo del TPL coinvolge migliaia di persone. Sono oltre 2.500 i dipendenti del Gruppo Tper; a questi si aggiungono i numerosi ulteriori addetti dell’indotto dell’attività di un’azienda che rientra tra le principali realtà occupazionali e produttive dei servizi del nostro territorio.

Il mondo del trasporto pubblico dedica, dunque, qualche ora a parlare di sé, invita tutti i bolognesi a ritrovarsi in piazza per trascorrere qualche momento assaggiando i cibi del food truck e ascoltando la musica del DJ. Un deejay che, nemmeno a dirlo, utilizza le auto dello sharing Corrente per passare da una serata all’altra come lui stesso ha raccontato un video dedicato alla Gen-T che lo vede protagonista.