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Novellara si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione, una ricorrenza che ha ancora un valore profondo e attuale: il 25 aprile non è soltanto memoria della fine dell’oppressione fascista e nazista, ma anche il giorno in cui si rinnova il legame con i valori di libertà, democrazia e partecipazione che sono alla base della vita civile del Paese. Per questo il Comune di Novellara propone un programma articolato, costruito insieme a realtà associative e culturali del territorio, per accompagnare la cittadinanza in un percorso di riflessione, conoscenza e condivisione.

Il calendario degli appuntamenti si apre già nei giorni precedenti alla festa della Liberazione. Mercoledì 16 aprile, alle 18:30 alla Biblioteca Malagoli, sarà presentato il libro Ridammi la mano, con la presenza dell’autore Ernesto Anderle, insieme all’inaugurazione della mostra Storie di Resistenza, visitabile fino al 29 aprile negli orari di apertura della biblioteca.

Sabato 18 aprile, all’ex Macello comunale di via Mascagni 13, sarà inaugurata la mostra Il fascismo. Origini e caratteri, a cura di ANPI Reggio Emilia, aperta fino al 3 maggio nei fine settimana.

Giovedì 23 aprile, alle 21 al loggiato del Museo Gonzaga, spazio allo spettacolo Under 30 Bombe Nemiche di e con Filippo Beltrami.

Il cuore delle celebrazioni sarà naturalmente sabato 25 aprile. La mattinata si aprirà alle 8:30 da piazzale Marconi con il ritrovo del corteo per l’omaggio ai cippi e ai monumenti dedicati ai Caduti della Resistenza, accompagnato da letture e musica a cura di Simone Copellini, Sandro Pezzi e Marco Paterlini. Alle 10:30, in piazza Unità d’Italia, il sindaco Simone Zarantonello e la Giunta comunale incontreranno la cittadinanza in un momento pubblico di condivisione, anch’esso accompagnato da letture e musica. Alle 11:30 la piazza ospiterà poi uno spettacolo musicale a cura della scuola CEPAM.

Le iniziative proseguiranno anche a tavola, nel segno della convivialità e della memoria. Alla Rocca dei Gonzaga si terrà la tradizionale pastasciutta della memoria, a cura della Proloco, mentre il Circolo Ricreativo di via Veneto proporrà un menù dedicato al 25 aprile.

Ad arricchire il programma saranno anche due mostre visitabili nei giorni della festa. Al loggiato del Museo Gonzaga sarà allestita Il cielo della libertà, curata dalla scuola dell’infanzia Girasole e dalle scuole primarie Don Milani e San Giovanni di Novellara. All’ex Macello comunale sarà invece visitabile, accanto alla mostra di ANPI, anche una mostra sulla Costituzione realizzata dagli allievi e dalle allieve dell’Istituto Lelio Orsi di Novellara.

“Con questo programma – ha dichiarato il sindaco Simone Zarantonello – che coinvolge tantissime realtà associative e culturali attive sul territorio, Novellara rinnova il proprio impegno a custodire e trasmettere la memoria della Liberazione, trasformandola in un’occasione concreta di incontro tra generazioni, cultura e cittadinanza attiva”.