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Il 19 aprile, alle ore 18.10, in piazza Gramsci a Rubiera, Emilia Via Aperta 2026 si chiude con l’esito di residenza di circo contemporaneo La cabinetta dei fenomeni farlocchi, di e con Elena Burani, Enrico Formaggi, Nicolò Toschi, musiche Nicolò Toschi, produzione DINAMICA e La K.A.P.R.A. 2026.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, in residenza artistica in Corte Ospitale nelle ultime settimane, nasce dall’idea di riproporre su un camion teatro, l’atmosfera di un vecchio circo viaggiante, dove le abilità circensi e musicali sono sempre condite da una buona dose di imprevisti e assurdità. Il goffo tentativo di apparire impeccabili agli occhi del pubblico viene costantemente dissacrato e smascherato. Il direttore e la “soubrette” Lorella Manferdini presenteranno meraviglie e personaggi sempre nuovi, che verranno poi proposti sempre dallo stesso performer, aumentando l’assurdità del tutto.

Per dare il via alla creazione Burani, Formaggi e Toschi hanno studiato a livello iconografico, alcune figure tradizionali del circo e messe in relazione alle loro abilità sceniche per trovarne un connubio comico. Lo spazio scenico del camion con i suoi diversi piani e spazi utilizzabili offrono la possibilità di lavorare su effetti a sorpresa, cambi di costume, apparizioni e sparizioni.