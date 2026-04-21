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Un omaggio alle donne, spesso considerate scomode, che hanno lottato con coraggio aprendo la strada alle voci femminili del presente nella cultura e nella società. “La donna è mobile” è il titolo del nuovo spettacolo musicale che Simona Molinari, cantautrice e interprete pop jazz fra le voci più raffinate della scena italiana, porterà giovedì 23 aprile 2026 alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena in occasione dell’Altro Suono festival.

Il viaggio musicale e teatrale – scritto insieme a Simona Orlando – racconta la figura femminile attraverso la musica e le sue infinite sfumature. Ispirato all’iconica aria del Rigoletto, il titolo diventa simbolo della versatilità, della forza e della libertà espressiva delle donne, non solo come interpreti, ma anche come compositrici e narratrici di emozioni.

Riconosciuta per la sua eleganza interpretativa e la capacità di attraversare generi e linguaggi diversi, Simona Molinari sarà affiancata da una band tutta al femminile – Sade Mangiaracina, pianoforte, tastiere, backing vocals; Chiara Lucchini, sax alto e soprano, flauto, backing vocals; Elisabetta Pasquale, basso elettrico, backing vocals; Francesca Remigi, batteria – per una produzione che indaga la figura femminile nella musica, celebrando le donne come voci, autrici e creatrici di storie. “Uno spettacolo pop, che raggiunge anche dei momenti d’intensità, ma è fondamentalmente ironico, divertente”, racconta la cantante. “Il repertorio scelto è ampio e variegato: si va da una rivisitazione pop dell’aria del Rigoletto di Verdi a Lucio Dalla, passando da Mina, Billie Holiday e Billie Eilish. Cosa significa oggi essere “donna mobile”? “È la donna che è in grado di scegliere e decidere anche quando quella decisione è scomoda o può non piacere, giocando sullo stesso campo degli uomini, non accettando scorciatoie o compromessi, andando avanti per la propria strada”, continua la cantante. “L’emancipazione è una battaglia che si vince insieme, una presa di coscienza per tutti. Gli uomini come alleati delle donne, su cui fare affidamento, perché abbiamo bisogno di uomini veri che ci aiutino a perseguire la nostra parità di diritti e di visioni”.

Sette album all’attivo, Molinari ha collaborato con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi. Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e molti altri club e teatri del mondo. Ha partecipato in gara al Festival di Sanremo, con i suoi brani Egocentrica e La Felicità e altre due volte come ospite. Nel 2019 ha debuttato come attrice nel film C’è tempo di Walter Veltroni, firmando alcuni brani della colonna sonora. Nel 2022 Simona Molinari è stata insignita della Targa Tenco come miglior interprete per l’album Petali.

Biglietti 25€ salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.