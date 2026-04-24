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Il lavoro sulla qualità dei servizi educativi passa anche dal benessere di chi ogni giorno li costruisce. È in questa prospettiva che la Fondazione Cresci@Mo è stata selezionata dall’Università di Modena e Reggio Emilia per presentare una propria buona pratica nell’ambito della quarta edizione del convegno “Fare rete per fare meglio”, dedicato al sistema educativo e al dialogo tra scuola e università.

L’iniziativa si è svolta nella sede universitaria di Reggio Emilia, mercoledì 22 aprile, al Tecnopolo – Ex Officine Reggiane, nell’ambito dell’incontro “La scuola dell’infanzia in dialogo nel sistema educativo 0-11. La scuola tra complessità e sfide: didattica, continuità e benessere”, promosso dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria e dal Tavolo tecnico-scientifico Università–Scuola.

Il convegno, che si è svolto dal 20 al 22 aprile, ha rappresentato un momento di confronto tra mondo accademico e servizi educativi sui temi della qualità, della continuità educativa e delle sfide organizzative, coinvolgendo insegnanti, studenti e operatori del settore. L’iniziativa ha visto un ruolo attivo del Comune di Modena con la partecipazione della dottoressa Simona Cristoni al tavolo tecnico scientifico incaricato di scegliere i temi pedagogici e di selezionare i progetti e le esperienze presentati dai candidati, consolidando il legame tra l’Amministrazione e il mondo accademico e della ricerca, e dimostrando l’importanza della sinergia tra istituzioni locali e Unimore nel promuovere l’eccellenza accademica e il supporto culturale dei servizi per l’infanzia. In particolare, sono tre gli ambiti pedagogici affrontati, particolarmente “caldi” in questo periodo complesso e che rappresentano le prossime sfide con le quali, chi si occupa di educazione, deve confrontarsi: la didattica, la continuità e il benessere di bambini e adulti.

Nel corso del convegno, la Fondazione Cresci@Mo – ente partecipato dal Comune di Modena che gestisce 13 scuole dell’infanzia e 5 nidi – ha presentato, attraverso l’intervento di Patrizia Belloi, responsabile coordinamento pedagogico della Fondazione, il percorso “Benessere organizzativo, identità e creazione di competenze”, inserito tra i workshop dedicati al tema del benessere organizzativo. Al centro dell’esperienza un progetto di ricerca quali-quantitativa, seguito da un percorso formativo e da azioni organizzative e contrattuali, finalizzate a rafforzare il benessere del personale educativo e a valorizzarne le competenze. Un approccio che punta a mettere al centro le persone, promuovendo motivazione, autonomia e senso di appartenenza come elementi fondamentali per garantire servizi di qualità. Il progetto si fonda sull’idea che il miglioramento dei servizi educativi passi anche dal coinvolgimento attivo degli operatori nei processi decisionali e di cambiamento, rendendoli protagonisti dello sviluppo organizzativo e contribuendo a costruire contesti di lavoro più consapevoli e collaborativi.

La partecipazione al convegno rappresenta così un riconoscimento del lavoro svolto dalla Fondazione Cresci@Mo e un’occasione per condividere pratiche ed esperienze replicabili in altri contesti educativi, rafforzando il dialogo tra ricerca universitaria e servizi educativi del territorio.