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Ha registrato un’ampia partecipazione, con la presenza anche di numerosi studenti degli istituti superiori del territorio, la prima presentazione pubblica del nuovo corso ITS Purple – Prevention hydraUlic Risk Protection Land and Energy, primo percorso biennale post-diploma attivato in Appennino reggiano.

Il corso, promosso dalla Fondazione ITS TEC Academy di Ferrara e autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, sarà ospitato a Castelnovo ne’ Monti negli spazi del Palazzo Ducale (attualmente in ristrutturazione) e formerà 21 tecnici specializzati nella prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, con competenze su tecnologie avanzate, infrastrutture e sostenibilità. In questa fase di avvio, la Provincia di Reggio Emilia svolge un ruolo di accompagnamento, favorendo la collaborazione tra scuole, enti locali, imprese e realtà del territorio.

“Un’opportunità che può richiamare e formare giovani su un tema cruciale come la tenuta idrogeologica del territorio – ha sottolineato il sindaco Emanuele Ferrari – con ricadute importanti anche sul piano sociale. Formare tecnici capaci di intervenire nella gestione e manutenzione del territorio sarà fondamentale per il futuro del nostro Appennino”. Ferrari ha inoltre ringraziato scuole, imprese e realtà coinvolte, tra cui la Bonifica dell’Emilia Centrale e il Parco nazionale.

Quello di Castelnovo rappresenta il primo ITS attivato in un’area montana in Emilia-Romagna, proprio in relazione ai temi strettamente legati alle caratteristiche del territorio.

“Il biennio affronterà temi che vanno dalla tutela di un territorio di grande valore ambientale, ma anche fragile, fino alle produzioni energetiche compatibili, alla sostenibilità e alla gestione dei rifiuti – ha spiegato l’ingegner Francesco Capuano –. Il percorso prevede un forte coinvolgimento delle aziende, con 800 ore di stage sulle 2.000 complessive: si impara soprattutto lavorando”. Il corso sarà gratuito per gli studenti, grazie al finanziamento regionale.

Sono intervenuti anche la dirigente scolastica dell’istituto Mandela Monica Giovanelli, il presidente della Bonifica dell’Emilia Centrale Lorenzo Catellani, Giovanni Panico di Cna Formazione e diversi imprenditori locali.

Il percorso prevede complessivamente 2.000 ore tra lezioni, laboratori e tirocini. Sono già aperte le preiscrizioni: informazioni su www.itstec.it.