<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il sistema commerciale multilaterale, fondato sulle regole del WTO – World Trade Organization, ha rappresentato per decenni uno dei pilastri della governance economica globale, garantendo un quadro di regole condivise per gli scambi internazionali. Oggi, il multilateralismo attraversa una fase di trasformazione, nel contesto dei profondi cambiamenti dell’economia mondiale.

In questo scenario, il MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha finanziato un nuovo progetto dell’Università di Bologna dedicato all’evoluzione del sistema e al ruolo degli accordi plurilaterali nelle nuove dinamiche economiche internazionali.

Il progetto, coordinato dalla professoressa Elisa Baroncini del Dipartimento di Scienze Giuridiche, studia le forme emergenti di cooperazione plurilaterale all’interno del WTO e il loro contributo alla definizione di nuove regole di governance economica.

La ricerca – di durata annuale, dal titolo Il sistema multilaterale degli scambi come piattaforma per affrontare le sfide globali: gli Accordi e le Iniziative plurilaterali del WTO quali strumenti di governance del nuovo ordine economico mondiale – prevede anche il workshop internazionale WTO Plurilateral Initiatives, Global Challenges and the New World Economic Order, che sarà ospitato il 5 maggio a Palazzo Malvezzi (Bologna), durante il quale saranno presentati i primi risultati del gruppo di ricerca.

“Il sistema multilaterale del commercio non ha ancora saputo riformarsi per esprimere l’attuale equilibrio dell’economia internazionale – sottolinea la professoressa Baroncini – Allo stesso tempo è una piattaforma dinamica su cui si stanno sviluppando strumenti plurilaterali capaci di definire nuove regole su temi cruciali, quali investimenti sostenibili ed e-commerce, e trasparenza nelle procedure nazionali di autorizzazioni e licenze in materia di servizi. Il progetto UNIBO-MAECI nasce per analizzare queste evoluzioni e il ruolo delle principali economie globali, dagli Stati Uniti alla Cina, all’Unione europea”.

In una fase caratterizzata da crescenti tensioni commerciali tra le principali economie mondiali, in particolare tra Stati Uniti e Cina, segnate da un ricorso a strumenti daziari, lo studio offre una lettura aggiornata delle trasformazioni del sistema multilaterale e delle sue possibili evoluzioni.

Al gruppo di ricerca partecipano diciannove esperte ed esperti internazionali di diritto del commercio e relazioni economiche internazionali, tra cui il prof. Giorgio Sacerdoti, già membro dell’Organo d’appello dell’OMC, l’avv. Davide Grespan, esperto giuridico della missione dell’UE presso l’OMC, e il dott. Jan Bohanes, consulente giuridico dell’Advisory Centre on WTO Law di Ginevra.

Il progetto intende contribuire al dibattito internazionale sulla riforma delle regole del commercio, in una fase di ridefinizione degli equilibri economici globali.