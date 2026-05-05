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La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantunenne palermitano gravemente indiziato di avere consumato una rapina a mano armata in danno di una farmacia sita in via della Battaglia a Bologna lo scorso 13 marzo. L’uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile in esecuzione di misura cautelare in carcere.

Gli investigatori sono arrivati ad individuare il sospettato già il giorno dopo la rapina. Il 14 marzo, infatti, gli operatori della Squadra Mobile procedevano ad effettuare una perquisizione dell’abitazione del sospettato, rinvenendo, tra l’altro, capi di abbigliamento del tutto compatibili con quelli immortalati dalle telecamere di sorveglianza della farmacia.

Il rapinatore aveva fatto ingresso in farmacia travisando il volto con una busta in plastica a cui aveva applicato due fori in corrispondenza degli occhi e, sotto la minaccia di un teaser, si è impossessato del fondo cassa.

L’arrestato è un cittadino palermitano, da anni residente a Bologna, gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

Il GIP, sulla scorta degli indizi raccolti, ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica disponendo la custodia cautelare in carcere.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza del destinatario di misura cautelare.