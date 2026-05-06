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100 classi in tutta la città, 21 scuole, 2500 alunni, si sono sfidate a partire da lunedì 9 marzo su un percorso molto particolare, quello da casa a scuola. Non vince però chi percorre la strada più velocemente ma la classe che, come gruppo, lo fa in modalità più sostenibile per due settimane: piedi, bici, monopattino, skateboard, autobus o, ancora meglio, il Pedibus. Più leggero sarà l’impatto dello spostamento sull’ambiente e sul territorio, più alto il valore per la comunità e più alte le possibilità di vincere.

È la speciale gara di “Siamo nati per camminare”, la campagna promossa dal Comune di Bologna, ideata e coordinata dal Centro Antartide di Bologna con la collaborazione dei Genitori Antismog di Milano, per promuovere la mobilità sostenibile nel tragitto che porta i bimbi alla scuola primaria (ma anche dalla secondaria di I grado), come modalità di riscoperta della città, di promozione della salute, di attenzione alla sostenibilità.

I vincitori delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado sono stati premiati presso la Sala del Consiglio comunale a Palazzo D’Accursio da Daniele Ara, assessore alla Scuola, e Michele Campaniello, assessore alla Mobilità. Le classi dei più grandi riceveranno anche la possibilità di svolgere un laboratorio didattico sulla bicicletta che si concluderà con un’escursione in bicicletta al Museo del Patrimonio Industriale nell’ambito del progetto europeo Terrain. Le classi premiate per la scuola primaria sono state la 1C delle Acri (Sostenibilità), la 4A delle Scandellara (Miglioramento) e la 2C delle Carducci (concorso creativo). Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di 1° grado, hanno ricevuto il premio la 3B (Sostenibilità), la 1D (Miglioramento) e la 2C (concorso creativo), in questo tutte classi appartenenti alle Jacopo della Quercia.

Come da tradizione durante la premiazione si è svolto anche uno speciale question time in cui gli studenti hanno posto domande sulla mobilità e sulla città agli Assessori.

Anche questa edizione di Siamo Nati per Camminare si è concentrata su un focus specifico: alle bambine e ai bambini è stato chiesto di osservare i luoghi in prossimità della scuola e di “far parlare” le loro sensazioni. Accanto alla gara, le classi hanno potuto partecipare anche al concorso creativo “Spazio alle emozioni” realizzando un testo o una poesia che esprimesse appunto le emozioni suscitate dagli spazi della città intorno alla scuola e dai percorsi per raggiungerla. I bambini hanno bisogno anche dello spazio pubblico, di poterlo percorrere, esplorare, utilizzare come ambiente che li aiuti a sviluppare la loro autonomia e fiducia nelle proprie capacità.

I 2500 partecipanti hanno anche scritto un loro messaggio al Sindaco attraverso le cartoline che verranno esposte a settembre in una mostra in occasione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile.

A Bologna Siamo nati per camminare si svolge in sinergia con il progetto comunale “Bologna a scuola si muove sostenibile” che dal 2020 promuove la mobilità scolastica sicura e sostenibile attraverso iniziative come Pedibus e Bicibus nelle scuole primarie della città. La campagna è pienamente coerente anche con il progetto Bologna Città30 e con la prossima adesione alla rete internazionale “Città dei bambini”.