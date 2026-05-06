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Oggi, nella Sala dello Stabat Mater della Biblioteca Archiginnasio si è tenuta la cerimonia di conferimento della decima edizione del Premio Tina Anselmi, dedicato alle competenze delle donne sul lavoro, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Bologna e di Città metropolitana.

Sono intervenute la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, la vicesindaca Emily Marion Clancy, le referenti del premio Carla Baldini per il Cif e Katia Graziosi per Udi ed Eloisa Betti, responsabile scientifica dell’archivio storico di UDI che collabora con UDI e CIF per il Premio.

Il premio Tina Anselmi è un appuntamento significativo per le associazioni CIF– Centro italiano femminile e UDI – Unione Donne in Italia di Bologna, che l’hanno ideato per creare una rinnovata attenzione all’importanza del lavoro femminile nella società italiana tanto più a 81 anni dalla nostra fondazione e in nell’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne italiane.

UDI e CIF sono le associazioni femminili storiche nate dai Gruppi di Difesa della Donna, impegnate per la libertà nel contesto del secondo conflitto mondiale e che da ottant’anni proseguono la loro azione per le donne caratterizzandosi per la lotta e la difesa dei diritti delle donne, nel lavoro e nella società italiana.

Il premio da alcuni anni viene conferito in concomitanza con il 1 maggio, Festa internazionale del lavoro, è dedicato alla memoria di Tina Anselmi, donna di alto spessore istituzionale che ha lasciato un segno indelebile nella storia democratica della nostra Repubblica. Tina Anselmi è stata la prima donna a ricoprire la carica di Ministra della Repubblica Italiana, proprio con delega al lavoro. Tina ebbe un ruolo determinante nell’approvazione della legge n. 903 del 1977, che stabilisce la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, e siglò l’importante legge n. 833 del 1978 istitutiva del sistema sanitario nazionale, oggi sempre più a rischio.

Lo scopo del premio è riportare alla luce il lavoro femminile nella sua quotidianità, mettendo in luce esperienze di donne che, silenziosamente, forniscono un contributo prezioso, svolgendo una varietà di mansioni in una pluralità di ambiti lavorativi tra Bologna e area metropolitana, senza dimenticare quelle che provengono da paesi lontani e che hanno scelto l’Italia come luogo di lavoro e di vita. Molte di queste donne ogni giorno contrastano gli stereotipi e creano le basi per un’uguaglianza di genere effettiva nell’ambito di professioni un tempo unicamente maschili.

In questi giorni si è molto parlato di lavoro al femminile, dei gap salariali che sperimentano quotidianamente le lavoratrici e della loro difficoltà di conciliare lavoro retribuito e di cura, quest’ultimo grava ancora in larga parte proprio sulle donne nella società italiana.

Nella rosa delle premiate ci sono esempi di donne con competenza e tanta tenacia provenienti da aree lavorative differenti quali: artigianato, industria, servizi, agricoltura, forze dell’ordine, istruzione, sanità, trasporti, commercio , comunicazione.

Durante la premiazione sono state proiettate video interviste a donne premiate in precedenti edizioni.

PREMIO TINA ANSELMI 2026- Decima edizione

ELENCO PREMIATE con motivazioni

Alla carriera

PAOLA GIOVANARDI ROSSI

Già professoressa ordinaria presso l’Università di Bologna, ha saputo conciliare le

eccellenti ed innovative doti scientifiche nell’ambito della neuropsichiatria infantile,

con l’interesse e l’amore per l’arte, gestendo con passione la prestigiosa collezione

della propria famiglia.

PATRIZIA TEGLIA

Ha gestito per lunghi anni un bar nel centro di Bologna. Grazie alla sua presenza

l’aroma del caffè si è armonizzato con il calore dell’amicizia e della solidarietà ed il

suo locale, grazie al suo lavoro quotidiano, ha rappresentato un presidio sociale per

l’intero quartiere.

Area Istruzione

MONICA ALDEGHERI

Coordinatrice e referente di un importante Centro di Formazione ed Istruzione

Professionale particolarmente attivo in ambito ristorativo, opera per il recupero di

adolescenti fragili e disagiati, convinta che l’inserimento al lavoro può fare uscire

dalla marginalità, aprire al conta6o umano e al superamento di ostacoli e pregiudizi.

Area Forze ordine

SIMONETTA LO BRUTTO

Dirigente nel compartimento di Polizia stradale dell’Emilia Romagna, è un esempio di

altissimo senso del dovere e capacità gestionale e contribuisce in modo

determinante alla salvaguardia delle vite umane e alla crescita di una coscienza civile

consapevole tra i futuri cittadini.

MARILENA COVIELLO

Nel suo servizio si distingue per le capacità di ascolto, mediazione, attivazione e

aiuto, soprattutto nei confronti dei più vulnerabili. Incarna un modello di integrità

morale nell’Arma e nella società.

Area trasporti

JESSICA ALBERGHINI

Unica donna cantoniera operante nel nostro territorio, ricopre con competenza e

determinazione un ruolo ancora oggi svolto soprattutto da uomini. Ben radicata nella

sua ampia area lavorativa, è una presenza attiva, costante, rassicurante per

automobilisti, cittadini e per la comunità tutta.

LARA FRANCESCHINI

Ricopre il ruolo di capotreno, un tempo ritenuto di prerogativa maschile, con sicura

competenza della normativa ferroviaria e costante attenzione alle esigenze dei

passeggeri. In circostanze rischiose ha agito con prontezza, coraggio e autorevolezza,

risolvendo situazioni critiche.

Area Agricoltura

MARISA MONTEBUGNOLI

Sta dedicando la propria vita lavorativa all’agricoltura, con competenza,

responsabilità e attaccamento al territorio. Ha contribuito alla realizzazione di un

modello aziendale multifunzionale, basato sulla sostenibilità e l’autosufficienza.

Area Arte-restauro

CAMILLA CEVOLANI

Titolare di una storica vetreria che abbellisce chiese, palazzi, abitazioni private con

interventi di restauro, conservazione e di carattere creativo. Si cura della bellezza

armonizzando luce, trasparenze e colori. Organizza corsi affinché tra le nuove

generazioni non si perda la preziosa arte del vetro.

Area Sociale

NICOLETTA ZANI

Presiede una cooperativa sociale nell’area metropolitana, con capacità di leadership

e profonda sensibilità verso i bisogni del territorio. Promuove attraverso lo sviluppo

di servizi cooperativi l’inclusione sociale, il sostegno e la cura delle persone in

condizioni di vulnerabilità favorendo l’acquisizione di una maggiore autonomia.

ALICE BONOLI DALMONTE

Figura di riferimento per un Centro Antiviolenza della Città Metropolitana, dove

coordina e sviluppa percorsi di sostegno alle donne sopravvissute alla violenza.

Coniuga esperienze e competenze con profonde capacità umane verso le donne

accolte che possono riacquistare fiducia in sé, nel prossimo e nel proprio futuro.

Area Servizi

ANGELICA INNOCENZI

Si dedica all’arte tanatoestetica, ovvero la ricostruzione della salma in una impresa di

pompe funebri, e affronta con determinazione un lavoro ritenuto di prerogativa

maschile. Segue le varie fasi del servizio funerario affiancando con sensibilità le

famiglie nel particolare momento della perdita di un familiare.

Area Industria

ROBERTA CORSI

Ricopre un ruolo dirigenziale nell’industria meccanica di famiglia con spiccate

a4tudini professionali e spirito innovativo. Sostenuta da forti valori etici considera

l’azienda una “comunità di intenti” in cui profitti, responsabilità e competenze si

armonizzano per la tutela e la valorizzazione umana.

Area Turismo

MARIA BENASSI

Nel suo lavoro di guida turistica, inserisce nuovi itinerari legati a temi sensibili come

la storia delle donne e l’ecologia. Nelle sue proposte culturali mantiene un buon

equilibrio tra il centro della città e tutto ciò che ne sta fuori. Nel suo libro “Donne di

Bologna” ripercorre la vita di 40 donne che tanto hanno fatto per la nostra ci6à.

Area socio-Sanitaria

RITA DI LORENZO

Operatrice socio-sanitaria si dedica al lavoro di cura con umanità, dedizione,

competenza. Ad esse affianca una costante a6enzione per la tutela dei diritti, la

dignità professionale e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e lavoratori. Per

pazienti, familiari, colleghe è un punto di riferimento costante e sicuro.

Area Comunicazione

AGNESE PINI

Giornalista e scrittrice, è direttrice responsabile di Quotidiano Nazionale che

riunisce tre testate giornalistiche (Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno).

Ha saputo portare nel mondo del giornalismo una visione plurale ed una sensibilità

sociale alta, senza venir meno alla ricerca della verità e alla correttezza della cronaca.