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Dalla pagina allo schermo. In Emilia-Romagna le storie prendono vita e diventano progetti per il cinema. Ammontano a 200mila euro le risorse a disposizione per il 2026 che la Regione mette a disposizione per l’avvio di nuovi progetti per il cinema e per le proprie imprese territoriali con il bando per lo Sviluppo, uno strumento importante per la qualità della creatività e della collaborazione produttiva.

In questo modo, attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission, l’Emilia-Romagna sostiene le imprese regionali per la scrittura di sceneggiature originali, ovvero tratte da altra opera protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, dalle quali sia possibile realizzare opere audiovisive; lo sviluppo di opere audiovisive anche attraverso la partecipazione a laboratori, workshop, training, work in progress, co-production market.

“Continuiamo a sostenere la produzione cinematografica, una delle leve della nostra economia culturale – sottolinea l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. Grazie a queste risorse, contribuiamo a far crescere tante storie frutto della professionalità e della creatività delle imprese in questo settore”.

Il bando

Beneficiarie del contributo sono le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede legale in Emilia-Romagna, o con unità operativa attiva sul territorio regionale da almeno 12 mesi, con codice Ateco primario o secondario “59.11”. Ogni impresa può presentare domanda di contributo per un solo progetto, purché detenga la maggioranza dei diritti relativi allo stesso.

Possono essere finanziate le opere cinematografiche, le opere televisive, i documentari e i cortometraggi di animazione. Il contributo può variare da un minimo di 8.000 euro fino al contributo massimo di 20.000 ed è determinato dalla Regione sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione di merito e del costo preventivo di sviluppo. Ad ogni modo il contributo concesso non può essere superiore al 70% delle spese di sviluppo sostenute, non coperte da altro finanziamento pubblico.

Le attività di scrittura e/o sviluppo dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2026 e il 30 giugno 2027, salvo la concessione di motivate proroghe. Il progetto non potrà entrare nella fase di produzione prima della trasmissione della rendicontazione finale.

La novità del 2026 è che la domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’applicativo web “SIBER”, con credenziali Spid, Cie o Cns, registrandosi su https://siber.regione.emilia-romagna.it, fino alle ore 16 del 10 giugno 2026.

Il bando e gli allegati sono disponibili al link https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/.