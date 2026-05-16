Una Una d o nn a di 45 anni , re sid en t e n e l la p r o v i nc i a di Roma, è s t a ta denunciata dai Carabinieri della stazione di Nov e lla ra al la Pro cu ra d i R e ggi o Emil ia , d ir e tta d a l P roc u r ator e Cal o ge ro G ae ta n o P a c i, con l ‘ a cc u sa d i in de b ito u t i lizz o di str u me nt i di p a gam e n t o. L ‘ep i sodio risale a gennaio scorso, quando una do n na di 74 ann i , r e s i d e nt e a N ov e l lara, si è rivolta ai militari denunciando il furto del p r o p r i o port a fo glio, a v v en u t o al l’i n t er n o di u n su p e rm er c at o local e . a direa ditadialcuiaatorroaei,deo dintdiunasidelenero di urm

S e co n d o qu ant o em erso d a ll e i n dag i ni , la pr es un ta re s p ons a b i le a vrebb e a p pr ofit tat o d i un momento di distrazione della vittima per sottrarle il portafoglio, che conteneva anche il codice PIN custodito insieme alle carte. Con tali informazioni, la donna è riuscita a prelevare 500 euro in tre operazioni presso un ufficio postale e ha ef fe tt u a to u n ul t e r io r e te n t a t i v o di pr e liev o p re sso u na b anca i n un c om une v i c ino. Fo r tunata me nte , i sistemi di s i cu re z z a ha n no bloccato ulteriori transazioni illecite. L’indagine ha preso avvio immediatamente dopo la denuncia della vi t tim a .