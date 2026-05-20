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Si è conclusa lo scorso 23 aprile la Fase 2 del progetto “Vetrina – Spazi che diventano impresa”, il bando promosso dalla Città metropolitana di Bologna per favorire il riuso di unità immobiliari sfitte e la nascita di nuove attività economiche di prossimità nei Comuni del territorio metropolitano.

L’obiettivo non è soltanto sostenere nuove aperture commerciali, ma trasformare gli spazi vuoti in occasioni di nuova impresa, presidio territoriale e rigenerazione urbana, favorendo progettualità capaci di generare valore economico, sociale e urbano.

Il progetto conferma il ruolo del commercio di prossimità come leva di rigenerazione urbana e sviluppo locale.

L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di ascolto e confronto avviato dalla Città metropolitana con amministrazioni locali, associazioni di categoria e stakeholder territoriali sul tema della rarefazione commerciale, degli spazi sfitti e della necessità di rafforzare servizi, attrattività e vivibilità dei contesti urbani.

Il bando si è articolato in due fasi complementari:

la Fase 1 , conclusa l’1 dicembre 2025, rivolta a Comuni e Unioni di Comuni per l’individuazione di unità immobiliari disponibili;

, conclusa l’1 dicembre 2025, rivolta a Comuni e Unioni di Comuni per l’individuazione di unità immobiliari disponibili; la Fase 2, conclusa il 23 aprile 2026, rivolta a micro e piccole imprese, aspiranti imprenditori e imprenditrici, cooperative e imprese sociali interessate ad avviare nuove attività o nuove sedi nei settori del commercio, dell’artigianato, dell’artigianato artistico e di servizio e dei pubblici esercizi.

I primi risultati mostrano un interesse significativo verso l’iniziativa:

23 spazi individuati nella Fase 1;

20 unità immobiliari rimaste disponibili, dopo il ritiro di 3 spazi già riattivati;

quasi 100 interessamenti registrati tramite il form online;

14 candidature pervenute;

candidature distribuite in diversi Comuni del territorio metropolitano, tra cui San Giovanni in Persiceto, Grizzana Morandi, Anzola dell’Emilia, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Loiano, Monghidoro, Ozzano dell’Emilia, Valsamoggia e Camugnano.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nelle prossime settimane.

Il bando è finanziato con risorse del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, nell’ambito del progetto BO1.1.3.1.a “Nuova imprenditoria e innovazione delle imprese – incentivi e servizi per il rafforzamento del sistema economico”.

Per maggiori informazioni

tavolocomtur@cittametropolitana.bo.it

www.cittametropolitana.bo.it/imprese/Vetrina_Spazi_che_diventano_impresa